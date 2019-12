Appel à tous pour retrouver une octogénaire portée disparue à Trois-Rivières

La police de Trois-Rivières a lancé un appel au public, mardi soir, afin de retrouver Denis Sauvageau Massicotte, une femme de 80 ans portée disparue plus tôt dans la journée.

La Trifluvienne a été vue pour la dernière fois en début d'après-midi. Sa famille s'inquiète pour sa sécurité puisqu'elle souffre d'un début d'Alzheimer, a précisé la police de Trois-Rivières.

La disparue mesure 1,47 m (4' 10'') et pèse 41 kg (90 lb). Elle a les cheveux et les yeux bruns, et elle porte des lunettes. Au moment de sa disparition, elle portait un manteau de couleur bleu marin, des pantalons foncés et des bottes noires.

Mme Sauvageau Massicotte pourrait se déplacer au volant d'un Kia Rondo 2010 de couleur argentée immatriculée W21 BCQ.

Quiconque l'aperçoit est invité à avertir la police de Trois-Rivières en composant le 819 691-2929, #6.