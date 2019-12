Début de la saison de la pêche aux petits poissons des chenaux

Sainte-Anne-de-la-Pérade se prépare pour la 82e saison de la pêche aux petits poissons des chenaux qui s'ouvrira le lendemain de Noël.

Les pourvoyeurs s'activent pour construire le village de pêche. Si pour l'instant la totalité des cabanes de pêche sont toujours sur la terre ferme, les pourvoyeurs garantissent que le 26 décembre, il y aura bel et bien 450 cabanes sur la glace.

«On n'est pas vraiment en retard. La rivière est gelée sur 95% de la superficie, donc pour nous on est dans nos temps», assure le porte-parole de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, Steve Massicotte.

À la même période l'an dernier, une centaine de cabanes étaient déjà installées. Dame nature n'est pas tout à fait du côté des pourvoyeurs cette année, il manque un élément essentiel à la préparation: de la neige. Les pourvoyeurs s'en font livrer, ce qui représente une dépense supplémentaire.

Le propriétaire du Centre de pêche Caron, Daniel Caron, affirme avoir dépensé environ 1500 $ pour faire de la neige de stationnements jusqu'à la rivière. «On en a acheté la semaine passée et on a acheté une dizaine de dix roues encore ce matin», souligne-t-il.

La pêche aux petits poissons des chenaux attire chaque année au moins 100 000 visiteurs. Les touristes proviennent de l'extérieur, d'autres régions, d'autres provinces et même d'autres pays.

«Des touristes européens et même mexicains», souligne la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui était présente mardi matin au lancement de la 82e saison de la pêche aux petits poissons des chenaux.

«Des fois, on a des surprises: de la clientèle russe et asiatique aussi», ajoute le porte-parole de l'Association des pourvoyeurs de la rivière Sainte-Anne, Steve Massicotte, en précisant que le tourisme international représente «entre 10 et 12% de notre clientèle».

La petite municipalité de 2000 habitants profite grandement des retombées économiques estimées à plus de 6 millions $. Du 26 décembre au 16 février la municipalité vibrera au rythme des poulamons. Le village sur la Rivière Sainte-Anne sera animé jour et nuit.