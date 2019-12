Des réserves «minimales» pour les imprévus du tramway de Québec

L’administration Labeaume a un bas de laine «minimal» pour faire face aux imprévus du projet de réseau structurant de transport en commun (RSTC), ce que le Vérificateur général de la Ville de Québec juge préoccupant.

Le Vérificateur général de la Ville de Québec, Michel Samson, s’est penché sur le projet de RSTC et il s’est intéressé à la gouvernance, à la gestion de risques, à l’estimation des coûts et à la communication avec les parties prenantes.

Dans son rapport déposé mardi, il a révélé qu’en mars 2019, l’administration Labeaume avait prévu une enveloppe de 916 millions $ pour faire face aux risques, à la contingence et à l’inflation. Ce chiffre n’a jamais été dévoilé publiquement.

Par contre, cette enveloppe a ensuite été réduite à 712 millions $ à l’automne 2019. Le Vérificateur a alors noté des baisses notables dans les sommes prévues pour la contingence et la gestion des risques. Cela représente tous les imprévus qui peuvent affecter un projet comme les sols, les découvertes archéologiques, la pénurie de main-d’œuvre ou encore les tergiversations autour du pôle du Phare. Elles sont passées de 626 à 481 millions $, soit une baisse de 145 millions $.

Le Vérificateur sourcille devant ce constat. «Considérant que les estimations n’ont pas gagné en fiabilité au point de justifier une telle diminution de ces deux provisions, il conclut qu’il y a un risque qui nécessite une surveillance étroite», écrit-il dans son rapport.

Photo Stevens Leblanc

Risque de dépassements de coûts

Plus encore, il estime que les montants prévus pour faire face aux imprévus (risque et contingence) sont «minimaux à ce stade-ci». «On a une préoccupation importante», souligne-t-il.

Les imprévus représentent en ce moment 19 % du budget et ils devraient plutôt se situer autour de 25 %, selon M. Samson. Le problème avec une réserve trop limitée est la possibilité de dépassements de coûts à long terme, a expliqué M. Samson.

Le maire de Québec, Régis Labeaume, avait pourtant fait valoir il y a quelques mois que l’augmentation de l’enveloppe réservée aux imprévus et à l’inflation était «une super bonne nouvelle». Celle-ci était en effet passée de 530 à 712 millions $ entre mars 2018 et décembre 2019. «Il y a 180 millions de plus dans les réserves. Je cherche la mauvaise nouvelle, je ne la trouve pas. Moi, j’ai 712 M$ de réserve et je suis très heureux de ça», avait-il affirmé.

Mardi, le maire n’avait pas réagi au rapport du Vérificateur. La veille, cependant, il avait laissé entendre qu’il était en accord avec les conclusions. «D’avance, je vous dis qu’on est complètement d’accord avec lui. Ça va bien.»

Manques au plan des communications

D’autre part, le Vérificateur a noté des lacunes au plan des communications. «Les besoins ont été sous-estimés en 2018 et ont tardés à être définis.» De plus, il souligne que la Ville n’a pas mesuré l’efficacité des actions de communication. «Dans un projet de cette envergure-là, l’acceptabilité sociale est cruciale à mon avis. En n’ayant pas évalué l’efficacité de nos communications, est-ce qu’on peut vraiment capitaliser actuellement sur l’acceptabilité sociale? Et c’est ce qu’il faut aller chercher.»

Photo Stevens Leblanc

Il remarque que les «bonnes pratiques» dans de tels cas suggèrent que le bureau de projet se dote lui-même d’une équipe de communication. Or, l’administration Labeaume a décidé en août 2019 de rapatrier le service au sein de son équipe déjà implantée à la Ville. «C’est différent de ce qu’on voit selon les saines pratiques, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas fonctionner.»

L’opposition inquiète

Le chef de l’opposition, Jean-François Gosselin, s’inquiète de la situation financière du projet. «Le rapport soulève des inquiétudes très importantes», a souligné le conseiller de Québec 21. «Le plan financier du projet de tramway ne tient pas la route. (...) On est au début du processus et il manque déjà d’argent.»

Le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, ne partage pas les craintes de son vis-à-vis. Il dit ne pas avoir suffisamment d’informations pour prétendre que le projet manque de liquidités. Pour lui, «c’est un projet qui progresse bien». Il souligne cependant la situation nébuleuse du pôle du Phare. «On a une incertitude importante qui va affecter le tracé et les coûts.»

– Avec la collaboration de Jean-Luc Lavallée