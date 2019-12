Desjardins : que serait-il arrivé avec «un vrai pro»?

Pour Mario Dumont, plus on en apprend sur Sébastien Boulanger Dorval, principal suspect du méga vol de données chez Desjardins, plus les clients devraient se dire que les choses auraient pu être pires...bien pires!

«Ça ne semble pas être un grand génie informatique avec un plan», a-t-il avoué au sujet de Boulanger Dorval, précisant qu’il faut malgré tout attendre que l’homme soit accusé formellement avant de sauter aux conclusions.

L’animateur se demande bien toutefois ce qui aurait pu arriver si quelqu’un avec plus d’habiletés et de ressources avait mis la main sur les données des clients de Desjardins: «un Vincent Lacroix», par exemple.

«Si un vrai pro avait effectué le vol et avait fait attention, on aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves et le savoir beaucoup plus tard», estime Mario Dumont.

«Ça aurait pu être vendu des dizaines voire des centaines de millions [de dollars], éparpillé aux pires bandits dans le monde et on l’aurait su en 2022», ajoute-t-il.

Selon lui, toute cette situation devrait créer un profond «malaise» chez Desjardins, mais aussi chez nos gouvernements «qui regarde ça un peu comme une vache regarde passer le train».

