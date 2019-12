Élus perplexes face à Desjardins

Les vols de données personnelles et celui dont le mouvement Desjardins a été victime sont sans contredit parmi les plus importantes nouvelles de l’année.

Les parlementaires à Québec ont voulu dès l’été se pencher sur cette incroyable histoire, mais, en raison des réticences du gouvernement, ont dû attendre au mois de novembre avant de pouvoir questionner – et ce brièvement – des représentants de l’institution financière principale des Québécois.

Truismes

Le rapport que nos élus (en fait la Commission des finances publiques) ont produit fait partie des nouvelles les plus décevantes de l’année.

Un beau huit pages plein de beaux truismes: «La protection de données personnelles est un enjeu complexe et d’une très grande importance, son amélioration doit être prioritaire pour le gouvernement du Québec.» Eh !

Au moins, on y présente l’identité numérique comme solution évidente: «Elle permettrait d’authentifier une personne de manière sécurisée sans avoir à dévoiler ses renseignements personnels.»

Et heureusement, le gouvernement semble vouloir bouger rapidement sur ce front. Mais bon.

Questions complémentaires

À la fin du rapport, on indiquait que les parlementaires se réservaient le droit de formuler, par écrit, certaines questions complémentaires à Desjardins.

J’ai pu consulter la liste de ces questions, qui fut expédiée la semaine dernière à l’institution financière. Questions d’où transpire la grande perplexité des élus.

On a hâte de voir les réponses que Desjardins fournira aux représentants du peuple (composé de millions de membres de la «ruche») à certaines d’entre elles, notamment ces trois:

- «Avant de récupérer les documents et informations dérobés dans la résidence de l’employé visé, les dirigeants ont-ils obtenu l’avis d’un corps de police sur le risque de contaminer la preuve?»

- «Qui assure Desjardins pour des vols de données et quel est le montant de la couverture d’assurance? »

Question cruciale ! Avant même qu’on apprenne récemment que les détenteurs des cartes de crédit avaient aussi été victimes de vols de données, les réclamations du recours collectif contre Desjardins étaient passées à 4,8 milliards $.

- «D’autres membres du Mouvement Desjardins sont-ils touchés par la fuite de données (par exemple, des clients du volet corporatif et d’assurance)?»

Escalier

Jusqu’à maintenant, avec le président Guy Cormier, on a l’impression que l’on monte très lentement l’escalier de la vérité dans cette affaire; une marche à la fois, et on ignore combien il y a de marches.

Candidat défait à la présidence en 2016, Daniel Paillé, ancien ministre de l’Économie de Jacques Parizeau, posait la semaine dernière des questions très pertinentes sur la gouvernance de Desjardins.

Il soulignait – notamment à Qub – qu’avec la structure actuelle, Guy Cormier est en quelque sorte son propre patron: à la fois chef de l’exploitation et président du conseil d’administration. «On a vu qu’il a remercié deux hauts dirigeants qu’il avait lui-même nommés en 2016. Quant à lui, il ne pouvait s’auto-congédier!»

Malgré tout, M. Cormier a été réélu par acclamation hier à la présidence. Son second mandat ne s’annonce pas de tout repos.