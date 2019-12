Fermeture du YMCA Hochelaga-Maisonneuve: Des citoyens demandent plus de «transparence»

Plus d’une centaine de citoyens se sont présentés mardi soir à une assemblée publique pour réclamer plus de transparence de l'organisation YMCA envers ses membres, deux semaines avant la fermeture des installations sportives de trois centres montréalais.

Plusieurs d'entre eux ont répété au micro, un à la suite de l’autre, avoir été très déçus de la gestion du dossier par YMCA et être attristés de ne pas avoir été mis au courant dès le début de la crise.

Le président-directeur général de l'organisation, Stéphane Vaillancourt, a mentionné que YMCA cherchait depuis deux ans du financement pour trouver une alternative, sans succès, et que les fermetures allaient aller de l’avant.

«Il n’y a pas de bon moment pour faire une annonce comme celle-là» a-t-il tenu à souligner.

«Pourquoi ne pas nous avoir proposé des solutions avant d'annoncer officiellement la fermeture», a exprimé une citoyenne, Diane Tellier.

M. Vaillancourt a répondu que le projet d’un nouveau centre était en cours, mais qu’il aurait avorté en raison d’un manque de financement.

Fermeture de trois installations sportives

Rappelons que le 13 novembre dernier, le YMCA a annoncé la fermeture des installations sportives de trois de ses centres montréalais : Guy-Favreau, dans Ville-Marie, le centre de Pointe-Saint-Charles et celui d’Hochelaga-Maisonneuve.

La Ville de Montréal est impliquée dans le dossier concernant ce dernier, car elle est actuellement propriétaire de l’immeuble où se trouve le YMCA.

«L’abonnement au centre d’activité physique n’était tout simplement plus viable, mais nous sommes en discussion avec la Ville pour reproduire les installations qui ont le plus d’impact sur la communauté», a d’ailleurs spécifié lors de l’assemblée le PDG, M. Vaillancourt, faisant notamment référence à l'aréna, au gymnase et à la piscine.

D'ailleurs, une manifestation est organisée par des membres devant le siège social du YMCA pour dénoncer les trois fermetures des installations sportives.