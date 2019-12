Hausse du bilinguisme chez les jeunes au Canada

Près d’un cinquième des jeunes de 5 à 17 ans se dit à l’aise avec les deux langues officielles, a rapporté lundi Statistique Canada, en hausse de 3 % entre les deux recensements de 2006 et 2016.

C’est toutefois au Québec que la hausse est plus marquée, passant de 28 % en 2006 à 33 % en 2016.

Dans l’ensemble, 17 % de la cohorte 2006 des 5 à 17 ans pouvaient converser soit en français, soit en anglais. Dix ans plus tard et maintenant âgés de 15 à 27 ans, ils sont 27 % à être bilingue.

À nouveau, c’est au Québec que le nombre de bilingue est le plus important, avec près de 66 % des 15 à 27 ans qui se disent l’être. Dix ans plus tôt, seuls 28 % de ces mêmes jeunes pouvaient se targuer de l’être.

Le Nouveau-Brunswick, seule province bilingue du pays, compte pour sa part 50 % de jeunes bilingues, suivi de l’Île-du-Prince-Édouard, avec 27 %, et du Yukon, avec 19 %. L’Alberta, la Saskatchewan et le Nunavut ferment la marche, avec 9, 7 et 3 % des 15-27 ans qui parlent le français et l’anglais.

Le maintien du bilinguisme est aussi une exception québécoise, puisque 94 % des enfants et des jeunes qui parlaient les deux langues en 2006 pouvaient toujours le faire dix ans plus tard. Dans le reste du Canada, ils ne sont que 65 % à pouvoir le faire.