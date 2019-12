Jennifer Aniston a invité Brad Pitt à sa fête de Noël

Jennifer Aniston a l'esprit de Noël : la vedette a invité à sa fête son ex-mari, Brad Pitt, ainsi que l'ancienne fiancée de ce dernier, Gwyneth Paltrow.

Malgré leur divorce en 2005, l'ancien couple vedette continue à se fréquenter. En février dernier, la vedette de Once Upon a Time... in Hollywood faisait par exemple partie des invités aux 50 ans de l'actrice de Friends.

Cette fois-ci, Brad Pitt s'est apparemment tellement amusé qu'il a continué à faire la fête alors que la plupart des invités (qui comptaient notamment Tom Hanks, Reese Witherspoon, Kate Hudson, ou encore Lisa Kudrow) étaient déjà partis.

«Il est arrivé en premier et il est parti en avant-dernier», a indiqué une source proche de la vedette à E! News.

Contactés par la publication, Brad Pitt et Jennifer Aniston sont pas fait le moindre commentaire sur cet événement.