Le bien-être des producteurs doit être une priorité

Les ministres de l’Agriculture du fédéral et des provinces, réunis mardi, concèdent que le bien-être des producteurs doit faire partie des priorités. Lors de cette rencontre, il a été question de la détresse psychologique et du suicide chez nos producteurs.

Le gouvernement fédéral a récemment investi cinq milliards de dollars pour la santé mentale et la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, affirme que des sommes doivent aller à ces producteurs.

«Les producteurs ont eu une année 2019 terrible, a-t-elle affirmé. Ça a été difficile autant au printemps qu’à l’automne. La grève des chemins de fer a limité l’accès au propane. Il y a eu aussi des problèmes au niveau des exportations vers la Chine de canola, de porc et de bœuf.»

Des programmes de gestion de risque doivent permettre de réduire le stress chez les producteurs agricoles.

Le ministre québécois André Lamontagne croit que le Québec peut inspirer d’autres provinces. Le gouvernement Legault va débloquer 300 000 $ pour prévenir la détresse psychologique chez les producteurs agricoles et leur famille.

«On arrive à la période des fêtes. Des fois, c’est une période où l’on se retrouve plus seul avec soi-même. On constate où on est rendu. Aussi, les gens sont moins actifs. Ils ont plus de temps pour prendre du recul par rapport à leur réalité. D’être présent et d’être l’affût, c’est vraiment quelque chose qu’il faut faire», a dit M. Lamontagne.

D’autre part, les ministres ont aussi soulevé la cyberintimidation de militants vegans auprès des producteurs laitiers et d’élevage.