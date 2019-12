Le butin d’un voleur remis à des enfants

Le butin d’un voleur, qui avait subtilisé une cinquantaine de boîtes de jouets LEGO, fera le bonheur des enfants défavorisés des Laurentides à l’approche des Fêtes.

C’est la chaîne Toys R Us, chez qui on avait volé pour près de 3000 $ de jouets ce printemps, qui a permis que la cour remette les fruits du larcin à des jeunes de la DPJ, le tout avec l’aide de la police et d’avocats.

Au début du mois, Éric Cyr a plaidé coupable et reconnu avoir fait une virée de quelques centaines de kilomètres pour faire des vols dans une série de magasins Toys R Us et Walmart situés entre Québec, où il réside, et la grande région de Montréal.

Grâce à une supercherie, l’homme de 34 ans raflait des jouets sur les tablettes et sortait sans les payer en brandissant la facture d’achats effectués dans une autre succursale de la même bannière.

Photo courtoisie

De Drummondville, en passant par Longueuil et Laval, c’est finalement au Toys R Us de Boisbriand que l’homme s’est fait arrêter en flagrant délit, le printemps dernier, grâce à la vigilance de la gérante.

Prévenus, les policiers ont rapidement trouvé 52 boîtes de LEGO obtenues frauduleusement lors de la fouille du véhicule du suspect, lit-on dans le résumé des faits présenté au tribunal.

Ils ont aussi mis la main sur de la « comptabilité afférente à la fraude ».

Geste souligné

Grâce au procureur de la Couronne, Alexandre Dubois, et à la Régie de police Thérèse-de-Blainville, ces jouets ont été remis lundi à la responsable du Programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides.

Ils seront tous prochainement distribués aux jeunes protégés de la DPJ.

La juge a condamné Cyr à deux ans de probation et à effectuer 150 heures de travaux communautaires. Ce dernier devra également faire un don de 1500 $ au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) des Laurentides.

« La Régie aimerait souligner l’impressionnante collaboration entre les divers partenaires, contribuant ainsi à rendre des enfants heureux en cette période de réjouissance », a souligné lundi l’agent et porte-parole de la Régie, Éric Huard.

– Avec Christian Plouffe