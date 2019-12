Nouvelles accusations contre un présumé voleur en série

Une série de vols dans des résidences du secteur Chicoutimi-Nord, à Saguenay, pourrait bien être résolue.

Le présumé cambrioleur arrêté la semaine passée, Benoit St-Pierre, fait face à neuf nouvelles accusations. L'individu âgé de 46 ans doit maintenant répondre à un total de dix accusations.

On lui reproche six introductions par effraction commises dans des résidences de la rue Vimy à Chicoutimi-Nord, sur le boulevard Tadoussac, en face de chez lui et sur le boulevard des Roitelets dans le secteur sud de Chicoutimi.

Les infractions sont survenues entre le 8 novembre et le 10 décembre derniers.

Benoit St-Pierre est également inculpé de possession d'outils de cambriolage, de biens volés de plus de 5000$, d'entrave aux policiers et de possession de drogue.

St-Pierre a un lourd passé. En 2000, il avait été condamné à huit ans de pénitencier et en 2006 à 11 ans pour des vols qualifiés.

L'enquête n'est pas terminée dans cette affaire puisque la police a rapporté 17 vols commis dans des résidences sur une période de deux mois.

Le 7 janvier prochain, son avocat, Me Charles Cantin, tentera de le faire sortir de la détention.