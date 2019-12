Québec lance le «tableau de bord» de ses ministères

Une plateforme web lancée mardi par Québec permettra à la population de suivre la progression des objectifs que se sont fixés les ministères.

Temps d’attentes dans les hôpitaux, proportion de la population qui dispose d’un médecin de famille, taux de diplomation au secondaire: toutes les cibles fixées par les ministres à Québec seront rassemblées sur ce «tableau de bord».

«Il n'y a plus rien de caché, tout est là», a résumé l’auteur de cette initiative, le ministre responsable de l’Administration gouvernementale, Christian Dubé, qui souhaite ainsi jouer cartes sur table.

Il s’agit d’un exercice entrepris par le magazine «l’Actualité» qui consiste à noter les cibles fixées par les ministères et leurs taux de réalisation, et que le gouvernement a repris à son compte,a-t-il expliqué. Son objectif: rendre les ministres et les fonctionnaires plus imputables.

«Avant, on disait "on va regarder le nombre de réunion qu’on faisait", puis on disait "on a travaillé très fort". Maintenant, ce qu’il faut regarder, c’est les résultats de ces réunions-là, puis sedemander "est-ce qu’on est en train d’améliorer l’efficacité de l’État?"», a détaillé Christian Dubé.

Le 5 décembre, tous les ministres du gouvernement s'étaient levés au Salon bleu de l’Assemblée nationale pour présenter les plans stratégiques de leurs ministères.

Ces documents présentent des cibles à atteindre pour chaque ministère. Par exemple, le plan stratégique du ministère de la Santé établi notamment une cible de réduction du temps d’attente aux urgenceset un nombre précis de Québécois à qui l’on souhaite attribuer un médecin de famille.

Le «tableau de bord» du gouvernement va ainsi permettre aux citoyens de connaître le taux de réalisation de ces objectifs. Ils auront également à leur disposition une section où ils pourront adresserdes commentaires au Conseil du trésor.

Pour l’année administrative 2017-2018, les ministères n’ont même pas obtenu la note de passage, avec un résultat de performance de 53 %. En d’autres termes, les objectifs qu’ils s’étaient fixés n’étaientpas assez clairs et ils n’ont pas réussi à les remplir.

Mais ces chiffres semblent s’améliorer, alors qu’en date du 31 mars 2019, l’ensemble des ministères obtenait une note globale de 71 %, ce qui signifie que leurs objectifs étaient plus clairs et qu’ilsles atteignaient davantage.

Malgré une amélioration significative sur cette période, les derniers de classe, soit les ministères de la Famille, de la Justice et de l’Environnement, obtiennent toujours une note d’à peine 54 %.

À l’inverse, les ministères des Relations internationales, des Affaires municipales et le secrétariat du Conseil du trésor obtiennent les meilleures notes, soit environ 83 %.

«On ne pourra jamais avoir 100 %, ça voudrait dire que nos objectifs sont trop faciles à atteindre», a précisé Christian Dubé.

Vous pouvez consulter le « tableau de bord » du gouvernement à l’adresse : https://performance.gouv.qc.ca/accueil/

- Avec la collaboration d’Alain Laforest, TVA Nouvelles