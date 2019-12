Quelle sont les applications les plus populaires?

L’utilisation d’applications, que ce soit sur Android ou iOS a littéralement explosé au cours de la dernière décennie, du nombre, plusieurs d’entres-elles se sont avérées très lucratives.

Selon un palmarès établi par App Annie, une entreprise spécialisée en données mobiles, Netflix trône en tête de liste des applications les plus rentables de la dernière décennie.

Suivent de près l’application de rencontre Tinder en 2e position, Pandora Music du groupe XM Radio, en 3e. En 4e position Tencent Video, propriété du groupe chinois du même nom.

Spotify, le site de musique en continu a confirmé son ascension, et se classe au 7e rang des applications les plus rentables. Suivi en 8e position par l’Américaine YouTube, et en 9e par HBO Now.

Les plus téléchargées?

App Annie a également dévoilé quelles étaient les applications les plus téléchargées entre 2010 et 2019. Fait intéressant : les six premières positions sont des propriétés américaines.

Presque sans surprise, Facebook arrive au sommet, suivi de Facebook Messenger, avec en troisième position, Whatsapp Messenger.

Avec ses 1 milliard d’utilisateurs actifs par mois, Instagram, qui est désormais également une propriété de Facebook, prend la 4e place au palmarès de la décennie.

Une surprise au classement, l’application chinoise Tik Tok, qui malgré seulement trois ans d’existence, se place en 7e position.

L’application particulièrement populaire auprès des adolescents et des jeunes adultes a dépassé les 1,5 milliard de téléchargements et devient ainsi la troisième application mobile la plus téléchargée dans le monde en 2019 seulement.

Les 10 applications les plus rentables

1- Netflix

2- Tinder

3- Pandora

4- Tencent vidéo

5- 5 Line

6- iQIYI

7- Spotify

8- YouTube

9- HBO Now

10 – Kwai

Les 10 applications les plus téléchargées

1- Facebook

2- Facebook messenger

3- WhatsApp Messenger

4- Instagram

5- Snapchat

6- Skype

7- Tik Tok

8- UC Browser

9- YouTube

10- Twitter