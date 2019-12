Stabilisation du nombre de postes vacants au Québec

Le nombre de postes vacants a grandement bondi au cours de la dernière année au Québec, mais s'est cependant stabilisé dans les derniers mois, selon les plus récentes données de Statistique Canada publiées mardi.

Au terme du troisième trimestre conclu le 31 septembre, on dénombrait 137 530 postes vacants à la grandeur de la province, en légère baisse par rapport aux 140 420 postes à pourvoir à la fin du deuxième trimestre.

Par contre, le nombre de postes vacants a bondi en flèche si on compare les données par rapport au troisième trimestre en 2018. On compte désormais 19 100 postes vacants de plus que l'an dernier dans la Belle Province, soit une hausse de 16,2 %.

Le nombre d'offres d'emplois est tout particulièrement impressionnant dans la région de la Capitale-Nationale, où il a bondi de 30,7 % (+ 3700) entre le troisième trimestre de 2018 et celui de 2019. À Montréal, on parle plutôt d'une hausse de 12,5 % (+ 4900) du nombre de postes vacants.

Le taux de poste vacant, comparé au nombre de postes occupés par des salariés, s'est quant à lui établi à 3,6 % au terme du troisième trimestre, en hausse de 0,4 point par rapport au trimestre correspondant en 2018.

Pénurie d'employés dans l'Est, pénurie d'emplois dans l'Ouest

Globalement, le nombre de postes vacants tend à stagner au pays, mais avec de grandes disparités entre les provinces. Comme au Québec, les entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse et du Yukon peinent toutes à se trouver des employés, avec une croissance formidable du nombre de postes à pourvoir sur un an.

À l'autre bout du spectre, l'Alberta, engluée dans une crise économique liée à l'exploitation de ses ressources pétrolières, a vu son nombre de postes vacants chuter de 10 % du troisième trimestre de 2018 au troisième trimestre de 2019.

«Un peu moins de la moitié de la baisse est attribuable au secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz, ainsi qu'au secteur de la construction, ces deux secteurs ayant chacun affiché un recul de l'emploi salarié au cours de la période», a expliqué Statistique Canada.

La Colombie-Britannique a aussi enregistré une chute du nombre de postes à pourvoir de 3,6 %. Il s'agit d'une première baisse dans cette province depuis 2016.