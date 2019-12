Handicapé, un ex-travailleur poursuit Apple

Le géant Apple fait l’objet d’une poursuite déposée devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario par un homme qui estime qu’il a été congédié, en raison de son besoin d'un fauteuil roulant.

Le plaignant, Robert Shaw, qui dit être confiné dans un fauteuil roulant pour le reste de sa vie, a commencé sa carrière chez Apple en mars 2011, au centre commercial Square One, à Mississauga. Il y a travaillé pendant six ans avant de déménager dans un autre magasin, celui du Sherway Gardens, à Etobicoke, pendant deux ans jusqu'en juillet 2019.

L’homme de 33 ans «allègue qu'Apple a refusé à plusieurs reprises de travailler avec lui sur un plan d'adaptation individuel, choisissant plutôt de fournir des solutions fragmentaires à son handicap».

Estimant qu’il n'a jamais été informé d'un motif légitime du rejet de sa demande de plan d'adaptation individuel, il poursuit l’entreprise pour perte de salaire et dommages et intérêts. Il a ajouté que sa santé «a souffert du harcèlement, de l'intimidation et d'un environnement de travail toxique». Mentionnons que les allégations doivent encore être prouvées devant les tribunaux.

Robert Shaw est représenté par la firme Monkhouse Law, basée à Toronto, un cabinet d'avocats spécialisé en litige en droit du travail, en droit des droits de la personne et en assurance invalidité.

Selon ce dernier, on lui aurait fait savoir qu'il ne serait pas promu s'il continuait d’exprimer son mécontentement et on lui aurait suggéré que la compagnie n'était peut-être pas le bon endroit pour lui.

L’avocat croit qu'Apple pourrait ne pas avoir respecté la loi ontarienne sur l'accessibilité pour les personnes handicapées et que «ce congédiement déguisé constitue une conduite discriminatoire en vertu du Code des droits de la personne de l'Ontario».