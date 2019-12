Tori Spelling et son mari au top de la liste des délinquants

Tori Spelling et son mari Dean McDermott sont en haut de la liste des délinquants fiscaux américains, aux côtés de Damon Dash, un célèbre producteur.

Le département des taxes et des finances américain sort tous les ans cette liste des individus endettés après avoir échoué à payer leurs taxes de l'année. Tori Spelling et son mari doivent en effet plus de 100 000 dollars, à cause de problèmes financiers de ces dernières années, tandis que Damon Dash doit 400 000 dollars de pension alimentaires.

Tori Spelling et son mari Dean McDermott ont un long passif avec le fisc américain, mais aussi avec des sociétés de crédit, qu'ils ont bien du mal à rembourser.