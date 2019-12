Un an depuis l'arrêt de service du F.-A.-Gauthier

Le 17 décembre 2018, la Société des traversiers du Québec annonçait l'arrêt de service du F.-A.-Gauthier.

S'est en suivi un interminable cauchemar pour les utilisateurs de la traverse Matane-Côte-Nord.

Un an plus tard, on ne sait toujours pas à quel moment le traversier pourra reprendre du service en raison d’un nouveau problème de moteurs électriques découvert la semaine dernière pendant le voyage entre Lévis et Matane.

L’équipe de TVA Nouvelles a préparé une rétrospective de la dernière année de cette saga des traversiers.