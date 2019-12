Une copine morte, 4 textos, du pot et la prison

Reconnaissant les remords sincères et les progrès d’un jeune chauffard depuis une collision fatale survenue il y a quatre ans jour pour jour, un juge n’a condamné celui-ci qu’à un an de prison lundi pour avoir tué sa copine de 18 ans en conduisant gelé, avec son cellulaire à la main.

« N’eût été de son jeune âge, de l’absence d’antécédents judiciaires et du fait qu’il doit vivre avec la responsabilité d’avoir causé la mort de sa conjointe, la peine aurait pu être plus forte », a insisté le juge Joey Dubois, en infligeant 12 mois de détention à Guillaume Laniel.

Guillaume Laniel

Coupable

Le magistrat a reconnu le jeune homme aujourd’hui âgé de 23 ans coupable de conduite dangereuse mortelle en mars dernier, au terme d’un procès.

L’impact fatal est survenu le 17 décembre 2015, à Les Cèdres, en Montérégie. Laniel a tué sa copine Jo-Anny Lauzon en percutant de plein fouet un semi-remorque immobilisé en bordure du boulevard de la Cité-des-Jeunes.

Lors du procès, il a été démontré que le jeune conducteur a consommé 12 doses de résine de cannabis – haschich – dans la journée, dont le quart trois heures avant de prendre le volant.

À l’époque, la consommation de marijuana était encore illégale.

Inattention

De plus, Laniel a envoyé quatre textos dans les six secondes précédant l’impact.

Son attention a aussi été détournée de la route pour aider sa passagère à chercher quelque chose qu’elle avait échappé sur le plancher du véhicule.

« L’accusé a été dévasté par cet événement. Il a perdu la personne qu’il aimait, avec laquelle il envisageait de passer le reste de sa vie. Après la collision, il est tombé dans une dépression profonde », a souligné le juge Dubois, au palais de justice de Salaberry-de-Valleyfield.

Thérapie, retours aux études, nouvelle conjointe : Laniel a toutefois repris sa vie en main depuis le drame.

Il a également cessé sa consommation de drogues plus dures – mais prend encore du pot à l’occasion – et a exprimé des remords sincères pour son geste.

La Couronne réclamait trois ans de détention alors que la défense estimait que 90 jours de prison étaient suffisants.

« Le Tribunal ne sanctionne pas uniquement une conduite répréhensible. Il inflige une peine à un individu », a noté le magistrat, précisant qu’il devait dénoncer le « fléau de texter au volant » sans annihiler tout espoir de réhabilitation.

« Oui, ça peut avoir l’air d’une sentence clémente de prime abord, mais, adaptée à un individu particulier, dans des circonstances particulières, peut-être que ça va lui envoyer un message. Pour la dissuasion générale, est-ce que le message passe avec 12 mois d’emprisonnement, ça reste à voir », a commenté la juge retraitée Nicole Gibeault.

Le juge Dubois a aussi interdit à Laniel de conduire pendant trois ans.

Extraits et réaction

« À travers les années, plusieurs tribunaux ont eu maintes fois l’opportunité, malheureusement, de se pencher sur les peines généralement octroyées pour une infraction de ce genre. Je dis malheureusement, car il s’agit de crimes aux conséquences graves qui sont facilement évitables. »

« L’intoxication et le fait de texter constituent deux causes majeures contributives à de nombreuses collisions. Les deux sont hautement répréhensibles, et sont faits volontairement par l’accusé. »

– Le juge Joey Dubois

« Je pense que ça fait beaucoup plus mal [que la détention] lorsqu’on donne une longue interdiction de conduire pour des jeunes, qui veulent conduire à tout prix. »

– La juge retraitée Nicole Gibeault