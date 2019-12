Violence conjugale : «il faut faire de nos gars des hommes roses»

Dans la foulée du mouvement lancé par Ingrid Falaise pour attirer l’attention du gouvernement sur la violence faite aux femmes, Richard Martineau estime qu’il faut prendre la situation «extrêmement au sérieux».

Lundi, elle a publié un message sur Instagram demandant à la population de soutenir ses revendications en publiant une photo de soi symbolisant un «stop à la violence» accompagné de mots-clics comme #stopfeminicide ou #stopviolencefemme.

Pour le chroniqueur, il faut non seulement plus de place dans les maisons d’hébergements pour femmes et des peines plus sévères pour ceux qui exercent cette violence comme le réclame Ingrid Falaise, mais aussi de «l’aide pour certains hommes».

«C’est un terrain glissant [...] Je ne suis pas en train de banaliser la violence conjugale, mais pour qu’un gars s’en prenne à sa femme et à ses enfants, c’est que des fils ont brûlé quelque part», juge Richard Martineau.

«Il faut donc les prendre avant qu’ils passent à l’acte [...] Ce serait une bonne manière de diminuer les cas de violence», ajoute-t-il.

Sinon, le chroniqueur estime qu’il est aussi primordial d’élever les garçons en mettant le respect des femmes au cœur de leur éducation.

«Il faut faire de nos gars des hommes roses, gentils, romantiques et doux. Pourquoi pas? Et en tant que père, nous devons aussi être des modèles pour nos fils.»