Arrestation d'un présumé pédophile: la SQ n’a ménagé aucun effort

La Sûreté du Québec n’a ménagé aucun effort pour prendre dans ses filets un présumé pédophile qui aurait fait des victimes au Québec et en République dominicaine, et ce, sur de très nombreuses années.

Avec l’arrestation de Jean-Roch Barbeau, la SQ a mis fin à une enquête qui s’est ouverte en mars 2017.

À la suite d’informations obtenues de façon anonyme, les enquêteurs ont été mis sur la piste de l’homme de 69 ans qui, depuis plus de dix ans, séjourne en République dominicaine cinq mois par année.

Forts des informations reçues, une demande d’entraide à l’internationale a été déposée dans le but d’aller rencontrer les présumées victimes du retraité de Lac-Beauport qui jouait au guide touristique dans la petite ville de la province de Puerto Plata.

Article 7.4.1

Dans le Code criminel, il existe une disposition qui permet aux procureurs canadiens, pour contrer le tourisme sexuel envers les enfants, de porter des accusations en matière d’incitation ou de contact sexuel ou encore d’exploitation sexuelle et ce, même si les infractions ont été commises à l’extérieur du pays.

Les policiers responsables de l’enquête doivent toutefois respecter les mêmes normes applicables au Canada.

«Une fois la demande d’entraide à l’internationale acceptée, un policier du Québec parlant couramment l’espagnol a été envoyé en République dominicaine pour rencontrer les présumées victimes de l’accusé», a fait savoir le lieutenant Hugo Fournier, porte-parole aux communications de la SQ.

Plusieurs techniques d’enquêtes ont également été utilisés pour démasquer le présumé pédophile.

«Nous avons eu une excellente collaboration avec la police nationale et les procureurs de Sosua», a ajouté le lieutenant en précisant que bien qu’il s’agisse d’enquêtes «longues et ardues», la SQ n’entendait pas baisser les bras concernant les destinations réputées pour être des pôles importants du tourisme sexuel.

«D’autres enquêtes sont d’ailleurs en cours présentement, et ce dans différents pays, pour contrer le tourisme pédophile», a-t-il ajouté.

Cinq victimes

Rappelons que Barbeau, aurait fait cinq victimes âgées entre 6 et 16 ans sur deux périodes de sa vie, soit entre 1989 et 1994 puis, entre les années 2009 et 2017.

Toutefois, selon nos informations, depuis la comparution du sexagénaire, d’autres présumées victimes se seraient manifestées à la SQ.

Toute information sur cet homme et ses agissements peut d’ailleurs être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.