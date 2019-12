Un couple sort gagnant d’une bataille judiciaire qui a duré 30 ans

Un couple vient de remporter une bataille judiciaire de près de 30 ans contre Sainte-Anne-de-Beaupré, qui refusait, malgré les jugements de la cour, de corriger d’importants problèmes d’écoulement d’eau sur sa propriété.

Au terme de trois décennies de lutte devant les tribunaux, Sainte-Anne-de-Beaupré était reconnue coupable en novembre d’outrage au tribunal pour ne pas avoir respecté deux jugements du tribunal rendus en 2014 et 2016.

Ces derniers forçaient la Ville à effectuer des travaux sur trois conduites d’eau municipales, qui mettent à risque de glissement de terrain la propriété de Jacques Hamel et Solange Cloutier. Jusqu’à tout récemment, toutefois, rien n’avait été fait.

«Je reste dans une place sainte, mais j’ai rencontré des démons à Sainte-Anne. C’est aussi triste que ça, lance avec amertume Jacques Hamel. Ils ont tout fait pour nous déstabiliser.»

Cette saga remonte à 1992, alors que M. Hamel et sa conjointe bâtissent une résidence à Sainte-Anne-de-Beaupré.

Dès lors, le couple constate les problématiques causées par les eaux et engage alors un véritable bras de fer contre la Ville.

Pas moins de 28 ans après le début de ces procédures, après avoir été déboutée de toutes parts en cour, la Ville a voté lundi soir un budget de 1,5 M$ pour réaliser lesdits travaux, au printemps.

Photo Jean-François Desgagnés

Un demi-million en emprunt

La victoire est douce-amère pour le couple, qui a emprunté plus d’un demi-million de dollars pour payer les frais d’avocats et d’experts dans cette affaire.

Face à la situation, M. Hamel a été forcé de repousser sa retraite. Mme Cloutier, elle, est tombée malade, sous l’effet du stress.

«C’est 30 années de notre vie qu’on a passées là. Ils nous ont enlevé nos meilleures années de vie», déplore-t-elle.

La crainte pour leur sécurité a aussi été présente durant tout ce temps.

«Ç’a créé une insécurité constante. Quand on voyait les pluies abondantes ou la fonte des neiges, on ne dormait pas», avance Mme Cloutier.

«J’ai fait des cauchemars là-dessus : la maison partait [dans un glissement de terrain]», renchérit son conjoint, qui n’exclut pas la possibilité de poursuivre la Ville au civil.

Régler le dossier

Joint par Le Journal, le maire de Sainte-Anne, en poste depuis 2017, assure que tout est en marche pour régler ce dossier. Jacques Bouchard espère que la Ville aura exécuté les travaux pour septembre prochain.

Sainte-Anne-de-Beaupré doit revenir devant la cour, ce matin, pour les observations sur la peine concernant sa condamnation pour outrage au tribunal.

La saga judiciaire

1992 : Le couple introduit une première action contre la Ville en raison de dommages causés à sa propriété par les conduites d’eau municipales.

2002 : Sainte-Anne-de-Beaupré s’engage à effectuer des travaux correctifs au plus tard le 1er octobre 2003.

2011 : L’eau se déversant toujours sur sa propriété malgré les travaux, le couple entreprend un second recours contre la Ville.

2014 : La Cour supérieure ordonne à la Ville de faire les travaux nécessaires d’ici le 1er décembre 2015.

2016 : La Ville conteste le jugement précédent, mais est déboutée en Cour d’appel. Le tribunal prolonge le délai pour l’exécution des travaux au 3 mars 2017.

2017 : La Ville retient un scénario moins coûteux pour corriger la situation, qui inclut l’expropriation de citoyens.

2018 : La Cour supérieure annule les avis d’expropriation. La Ville tente une médiation et offre 750 000 $ au couple, pour acquérir sa demeure. L’offre est refusée.

2019 : La Cour supérieure déclare Sainte-Anne-de-Beaupré coupable d’outrage au tribunal pour ne pas avoir respecté les jugements de 2014 et 2016.