Faire bouger pour améliorer les notes

Un gym coop de Saint-Jérôme ayant mis sur pied un programme visant à faire dépenser de l’énergie à des jeunes hyperactifs donne déjà des résultats.

Quelque 40 jeunes de 7 à 13 ans arrivent au Gym X dès 7h45 le matin pour un entraînement intensif avant d'aller à l'école. Tous ces jeunes ont un point en commun : ils ont tous un TDAH ou un déficit d’attention.

«Nous autres, c'est une vraie action citoyenne. On a décidé de mettre quelque chose en action concrètement», explique Guillaume Lemay-Thivierge, ambassadeur du Gym X.

«Malgré qu’ils arrivent un peu plus tard à la routine du matin, ils étaient capables de se mettre au travail et on dirait qu'ils étaient davantage concentrés», résume Marie-Pier Chaumont, technicienne en éducation spécialisée de l’École Saint-Joseph.

«À l'école, c'est sûr que ça relaxe, parce que tu viens de bouger le plus possible ici, témoigne Vincent, 13 ans. Au départ, moi aussi, j'avais des craintes. Je n'aurais jamais sauté de haut comme je viens de faire», dit-il.

L’initiative a pour but d’améliorer la confiance et le comportement de ces jeunes en classe, ainsi que leur concentration, en plus de les amener à respecter davantage les autres élèves.

«Éliana, c'est une petite fille qui a beaucoup d'énergie. Donc, de faire ça le matin, elle a plus de facilité à se concentrer à l'école puis elle a plus de facilité à dormir le soir», affirme Sophie Faulkner, la mère de la fillette de 8 ans.

«Ce qu'on a remarqué au fil du temps, depuis octobre, c'est que nos élèves ont beaucoup plus de persévérance, note Isabelle Gordon, directrice de l’école primaire Sainte-Paule. Et la tolérance aux autres est très optimisée.»

Le projet pilote, principalement financé par la Fondation Claire et Jean-Pierre Léger, prend fin cette semaine. Une demande a été faite au ministre de l'Éducation pour pouvoir poursuivre.

«Toutes les autres années, j'étais toujours dans le trouble, puis depuis que je viens ici, je suis pas dans le trouble», raconte Evan, 10 ans.

Échelonné sur 12 semaines, le groupe s’est réuni à raison d’une heure par jour, et ce, trois fois par semaine.