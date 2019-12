Joëlle Boutin assermentée à l’Assemblée nationale

La «76e députée» de la Coalition avenir Québec, Joëlle Boutin, a été assermentée à l’Assemblée nationale, mercredi, en présence de ses enfants, de ses proches, mais aussi de nombreux militants et ministres de la Coalition avenir Québec.

Élue lors de la dernière élection partielle tenue dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec, le 3 décembre 2019, l'ancienne femme d'affaires et ex-pilote a profité de l’occasion pour faire valoir les motifs qui l’ont poussée à se lancer en politique.

«Je pense qu’on peut faire une différence en étant députée, jour après jour, en aidant des citoyens sur le terrain et c’est la voix que j’ai choisie», a-t-elle déclaré.

Le premier ministre, François Legault, a quant à lui souligné que deux nouveaux records ont été battus avec l’élection de Joëlle Boutin, dont ceux du plus grand nombre d’élues à la Coalition avenir Québec (30) et du plus grand nombre de députées à l’Assemblée nationale (55).

«C’est un grand pas dans la bonne direction, [mais] il reste encore du travail à faire», a-t-il affirmé.