«La Faille» bat un record de visionnements

La série «La Faille» connaît un succès retentissant sur Club illico.

En ligne depuis jeudi dernier, donc depuis moins d’une semaine, le thriller réalisé par Patrice Sauvé est officiellement devenu la série ayant enregistré le plus grand nombre de visionnements pour un premier week-end sur la plateforme de vidéo sur demande de Vidéotron.

«Après quelques jours seulement, on peut déjà confirmer que "La faille" connait un succès fulgurant. En plus de présenter une intrigue policière captivante, cette série offre une histoire dans un univers hivernal auquel tous les Québécois peuvent se reconnaitre. L’engagement que nous avons envers nos abonnés est celui de leur offrir un contenu de grande qualité. Grâce à ce polar, notre promesse est une fois de plus honorée», a souligné Caroline Paquet, vice-présidente Commercialisation et Contenu chez Vidéotron, dans un communiqué, mercredi.

Saluée par des critiques unanimement positives, «La faille» est née d’un scénario de l’auteur Frédéric Ouellet et met en vedette Isabel Richer, Maripier Morin et Alexandre Landry, entre autres. On y suit l’enquête policière à la suite du meurtre mystérieux d’une danseuse nue, et les retrouvailles amères entre une mère et sa fille, dans une petite ville minière où chacun devient suspect.

La fiction en huit épisodes d’une heure, produite par Pixcom et Québecor Contenu, a été tournée dans le froid mordant de Fermont, sur la Côte-Nord, et expose des images splendides des hivers de chez nous.

«La Faille» est déjà assurée de se poursuivre dans une deuxième saison.