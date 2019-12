Le CH commence son voyage de la bonne façon

Les Canucks ont visité le banc des punitions à seulement deux reprises. Mais c’était deux fois de trop. Le Canadien a marqué deux buts en supériorité numérique au début du troisième tiers pour vaincre la bande à Elias Pettersson 3 à 1, hier au Rogers Arena.

Tomas Tatar et Shea Weber ont battu Jacob Markstrom dans un intervalle d’une minute et 34 secondes.

Tatar a déculotté le gardien suédois avec une feinte rapide après avoir capté un relais précis de Phillip Danault. Sur ce jeu, Tanner Pearson avait retenu Danault. Weber lui a fait payer son indiscipline en inscrivant son 11e but de la saison.

«Les deux buts en supériorité numérique ont donné une tonne de confiance à l’équipe, a dit Tatar. C’est une grosse victoire. Nous en avions besoin pour partir sur une bonne note.»

Depuis l’arrivée de l’équipe en Colombie-Britannique, dimanche, Claude Julien et ses joueurs ont martelé l’importance de ce long périple dans l’ouest du pays. Le CH a fait un premier pas dans la bonne direction en triomphant des Canucks sur leur propre patinoire pour la quatrième année d’affilée.

Les gars de l’Ouest

Originaire d’Anahim Lake, en Colombie-Britannique, Carey Price a eu un gros mot à dire dans ce gain des siens. Il a bloqué 38 des 39 tirs des Canucks.

«C’est toujours agréable de jouer ici. Je joue devant ma famille et plusieurs personnes du nord de la province se déplacent pour me voir, a rapppelé Price. Ça fait plaisir d’en ressortir avec la victoire.»

Weber s’est également fait plaisir en jouant un très gros match. En plus de marquer le but d’assurance, le capitaine a passé près de 30 minutes sur la patinoire. L’expérimenté défenseur a effectué tout un boulot pour ralentir le premier trio des Canucks, celui de Pettersson, J.T. Miller et Jake Virtanen.

Ce qu’on a remarqué...

Des contestations

Claude Julien et Travis Green ont l’œil. Les deux entraîneurs ont gagné des contestations en deuxième période.

Julien a remporté sa cause après un hors-jeu de Josh Leivo. Sur cette séquence, Adam Gaudette croyait avoir marqué son deuxième but du match pendant que Carey Price

cherchait la rondelle. Quelques minutes plus tard, Joel Armia a récupéré une rondelle libre à l’embouchure du filet de Jacob Markstrom pour toucher le cible. Artturi Lehkonen, qui s’était fait pousser par le défenseur Oscar Fantenberg, a toutefois commis de l’obstruction sur cette séquence en rentrant légèrement en contact avec le grand gardien des Canucks.

La gâchette de Gaudette

Gagnant en 2018 du trophée Hobey-Baker, remis au meilleur joueur de la NCAA, Adam Gaudette a marqué un superbe but en première période. Il a déjoué Price d’un furieux tir des poignets pour inscrire son septième but de la saison.

Le bon Domi

Max Domi a essuyé sa part de critiques au cours des dernières semaines. Et avec raison. Pour la visite à Vancouver, c’était le Domi des beaux jours. Il a orchestré le but de Nick Cousins et récolté une autre passe sur le but de Weber. Il s’est servi à profusion de sa vision du jeu et de ses talents de passeur pour alimenter ses ailiers, Lehkonen et Armia.