Les rhumes et les gastros en hausse

Le temps des fêtes étant propice à la propagation de virus et microbes, on commence déjà à remarquer une hausse des cas de rhumes et de gastros dans les pharmacies.

Les personnes âgées et les familles sont de plus en plus nombreuses à aller à la rencontre des pharmaciens pour des conseils. Mais l’achalandage ne fera qu’augmenter dans les jours à venir, disent-ils.

«C’est sûr que le mois de décembre, c’est le mois des virus. Donc [on remarque] un petit peu plus d’incidents de gastro-entérites, principalement dans les dernières semaines», confirme la pharmacienne Anne-Émilie Dionne.

Selon Mme Dionne, les cas de grippe ne sont pas problématiques en ce moment. C’est plutôt le rhume qui court.

«Les jeunes enfants qui fréquentent les garderies sont vraiment la clientèle cible. Les personnes âgées sont également un peu plus vulnérables», dit-elle.

La Santé publique a de son côté précisé que l’indice grippal est plutôt faible en Estrie, et ailleurs au Québec, à en ce moment.

S’il n’y a pas de recette miracle pour se guérir d’un rhume, d’une grippe ou d’une gastro, la pharmacienne réitère que l’hydratation et le repos sont essentiels.