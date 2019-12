Luc Rabouin, maire du Plateau, fait son entrée au comité exécutif

Luc Rabouin, maire de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, a fait son entrée au comité exécutif de la Ville de Montréal, mercredi.

Élu le 6 octobre dernier au poste laissé vacant par Luc Ferrandez, M. Rabouin est désormais responsable du développement économique et commercial et du design. Le développement de l’Est de Montréal et assurer la vitalité des artères commerciales font partie de ses priorités.

Le développement économique relevait de Robert Beaudry antérieurement; ce dernier conserve le dossier de l’habitation. Il va également porter le dossier des grands parcs, une responsabilité qui avait été dévolue à Sylvain Ouellet, responsable des infrastructures, lors du départ de M. Ferrandez.

«Luc Rabouin possède une vaste expérience en développement économique dont il saura faire profiter le comité exécutif», a fait valoir la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Depuis 2016, il était directeur du développement stratégique à la Caisse d’économie solidaire Desjardins.

M. Rabouin a réalisé des études universitaires en psychosociologie de la communication, en développement économique communautaire et en science politique. Il a travaillé près d’une décennie comme organisateur communautaire au CLSC du Vieux Lachine, avant de diriger le Centre d’écologie urbaine de Montréal pendant six ans.

Il a aussi assumé la direction de Communauto France, ainsi que de la Corporation de développement économique communautaire Centre-Sud/Plateau-Mont-Royal, devenue PME MTL.

Incluant la mairesse de Montréal, treize élus sont désormais membres du comité exécutif de la Ville de Montréal. Ils sont épaulés par huit conseillers associés.