Un tableau de bord pour suivre la performance des ministères du Québec? Mario Dumont n’est pas contre l’idée, mais estime qu’il sera assez facile de manipuler les chiffres à l’avantage du gouvernement en place.

Venant de la Coalition Avenir Québec (CAQ), cette initiative ne surprend pas le chroniqueur. «François Legault a toujours dit que son but était la saine gestion des finances publiques et que le gouvernement avait besoin d’être administré par des "vrais" administrateurs.»

«On peut pas être contre que le ministères aient une pression», ajoute-t-il.

Cependant, Mario Dumont avance que le gouvernement devra être transparent dans ses méthodes pour que le tableau de bord soit véritablement crédible.

«Si on voulait jouer avec les chiffres pour faire mieux paraître un ministère... D’après moi ça serait faisable. Tu changes les critères et les chiffres, tout à coup, par magie, la note de passage est atteinte! Après tout, on vit dans une société où on a déjà trafiqué des notes scolaires d’enfant... La crédibilité de l’exercice, ça va de prouver à tout le monde que les objectifs ont vraiment été atteints.»

