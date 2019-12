Pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine: Plante demande le report des travaux

La mairesse de Montréal Valérie Plante craint que plusieurs chantiers majeurs orchestrés par Québec se chevauchent et viennent compliquer davantage l’accès à l’île au cours des prochaines années.

Les travaux de réfection majeure du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et ceux du Réseau express métropolitain (REM) la préoccupent particulièrement, a-t-elle mentionné mercredi en marge d'un point de presse.

Rappelons que mardi, la Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé que les travaux de mise en place du REM dans le tunnel du mont Royal commenceraient trois mois plus tard que prévu. Malgré tout, la Caisse soutient que la mise en service de ce train électrique devrait se faire selon les échéanciers prévus initialement, soit aussi tôt que 2021 pour la branche Rive-Sud.

Bonnardel interpellé

Les travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, lien majeur entre Montréal et la Rive-Sud, commenceront pour leur part en 2021. Des navettes d’autobus seront ajoutées pour pallier la fermeture de certaines voies, a annoncé le ministère des Transports du Québec.

«Ça va être quelque chose dont on va parler plus au retour des vacances parce que j’ai demandé au ministre [des Transports François] Bonnardel de revoir les mesures de mitigation. Je suis très préoccupée que le REM ne soit pas terminé et qu’en plus on vienne bloquer le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Et si on n’est pas capable de bonifier [les mesures] de façon importante, alors pour moi il faut retarder les travaux du tunnel. Parce que sinon, c’est l’île qu’on va venir bloquer, venir paralyser», a mentionné la mairesse.

Selon elle, l'impact sur la Rive-Sud et sur Montréal sera énorme. «Je ne veux pas qu’on vienne asphyxier la ville » a-t-elle martelé.

Coûts

Depuis quelques jours, le coût de plusieurs projets de transport en commun fait les manchettes. Le budget total du REM a gonflé de 230 millions $ mardi, et notre Bureau d’enquête a rapporté que le prolongement de la ligne bleue jusque dans l'arrondissement d'Anjou coûtait plus cher du kilomètre que des projets semblables à Paris et à Londres. De plus, des contrats d'architecture ont déjà été accordés à des prix beaucoup plus chers que ceux budgétés.

«On n’est jamais contents quand il y a des dépassements de coûts parce que ces projets-là, on veut qu’ils se réalisent, et j’essaie de briser un peu la façon de voir le transport collectif comme essentiellement une dépense. C’est sûr qu’on voit les dépenses qui s’accumulent, mais je tiens quand même à rappeler: au-delà des dépassements de coûts, ça demeure quand même un investissement majeur», a nuancé la mairesse.

- Avec Elsa Iskander, 24 Heures