Top 10 des événements météo de l’année

Environnement Canada a révélé son top 10 des événements météorologiques de l’année, mercredi. La crue de la rivière des Outaouais figure en tête de liste.

1- Une nouvelle crue record de la rivière des Outaouais

Deux fois seulement, en 2017 et 2019, le débit de la rivière des Outaouais a atteint un pic supérieur à 9000 mètres cubes par seconde. L’inondation de cette année a été plus importante que celle de 2017, qui avait été considérée alors comme l’inondation du siècle.

Le 5 avril, Hydro-Québec a signalé que le débit au barrage de la Chute-Bell sur la rivière Rouge, qui se jette dans la rivière des Outaouais, dépassait le débit prévu dans le cahier des charges du barrage. Ce dernier, construit pour résister à une crue millénale, a vu l’eau jaillir au-dessus de l’infrastructure et sur ses côtés, à un débit onze fois supérieur à la normale.

2- Saison active des ouragans, comme prévu

La dépression post-tropicale Erin a touché la côte sud de la Nouvelle-Écosse le 29 août. La semaine suivante, l’ouragan Dorian est arrivé sur les lieux. Dorian a été la tempête la plus destructrice de la saison, tant au Canada qu’à l’étranger.

3- Précipitations inattendues dans les Prairies

Un temps hivernal inhabituel a frappé Calgary en septembre. Les accumulations ont atteint 32 cm, la plus épaisse couche de neige au sol depuis 65 ans. Deux semaines plus tard, le Manitoba a reçu des précipitations de pluie record.

4- Un mois de février glacial au Canada

Pendant six semaines de janvier jusqu’à la fin de février, le climat arctique a poussé un courant continu d’air glacial vers le sud. Dans la moitié du pays, de la côte du Pacifique aux Grands Lacs, le mois de février a été le plus froid depuis au moins 70 ans.

5- Les records de chaleur perdurent dans l’Arctique

L’augmentation des températures au-dessus et en dessous de la couche de glace a entraîné une autre réduction des concentrations de glaces. En septembre dernier, la glace de mer de l’Arctique a atteint sa superficie minimale annuelle de 4,15 millions de kilomètres carrés, soit le deuxième plus bas niveau minimal jamais enregistré, à égalité avec les minimums observés en 2007 et en 2016, et en deçà du record établi en 2012.

6- Dans les Prairies... un temps trop sec au début, trop humide par la suite

Les agriculteurs et les éleveurs des Prairies ont connu une année difficile sur le plan météorologique.

7- La sorcière de la météo a volé l’Halloween

Plusieurs municipalités du Québec ont pris la décision de reporter la fête de l'Halloween au lendemain. Ensuite, les vents violents du 1er novembre ont causé les pires pannes d'électricité depuis le verglas de 1998.

8- Printemps absent dans l’Est

Le printemps ressemblait davantage à l'hiver dans tout l'est du pays.

9- Le fleuve Saint-Jean déborde à nouveau

Le 22 avril, le débit maximal du fleuve Saint-Jean à la frontière du Maine et du Nouveau-Brunswick a été le plus élevé en 67 ans. Plus loin en aval, le niveau maximal du fleuve à Fredericton était de 8,37 m, dépassant le niveau d’eau de 2018, ce qui en fait le deuxième niveau le plus élevé enregistré après 1973. D’autres stations en aval de Fredericton ont presque dépassé les niveaux historiques. À de nombreux endroits, le fleuve est demeuré près du niveau d’inondation ou au-dessus pendant environ deux semaines, ce qui en fait l’une des plus longues inondations de l’histoire.

10- Moins de feux, plus de superficie brûlée

L’Alberta a été la province la plus touchée. Le nombre d’incendies était équivalent à celui de 2018, mais la superficie brûlée était près de 14 fois plus grande.

Les événements marquants au Québec

- La Fête des Neiges de Montréal annulée en raison de... la neige et du froid

- Du mauvais temps pour la St-Valentin

- La « bombe cyclonique » originaire du Texas explose au Québec

- Une double tempête entraîne d’importantes inondations printanières à Montréal

- Les averses verglaçantes d’avril plongent le Québec dans le noir

- Deux tornades en juillet ont frappé des terrains de camping

- Les inondations en Beauce

- La tornade de septembre a détruit des érables

- Le nordet (bombe météorologique) d’octobre provoque des pannes et des déracinements

- Une chute de neige record lors du jour du Souvenir

Source : Environnement Canada