«Axel» du Cirque du Soleil: retour vers le futur

Le Cirque du Soleil se donne des allures futuristes avec son nouveau spectacle sur glace, «Axel», qui tient l’affiche du Centre Bell pendant tout le temps des Fêtes. Ambitieux et de facture très jeune, ce collage à l’apparence de jeu vidéo en met plein la vue, mais manque de cohésion et de chaleur.

Lorsque s’éteignent les lumières dans la salle, les mots «Un monde de fou» se tracent au rideau. L’entrée en matière est appropriée; c’est véritablement dans un monde parallèle que nous transporte «Axel». Ou, plutôt, «des» mondes parallèles, qui nous feront souvent écarquiller les yeux.

Car, avec «Axel», on a l’impression de naviguer en plein dessin animé de science-fiction. Projections tapageuses en fond de scène et sur la glace, couleurs criardes, motifs psychédéliques: dès que l’histoire démarre, on comprend qu’on ne misera pas sur la sobriété.

On a plutôt mis le paquet sur le plan des effets visuels, quitte à verser dans la surenchère, de décorations comme d’éclairages (il n’y a probablement pas un recoin du Centre Bell qui n’est pas, à un instant ou un autre, éclairé par un rayon lumineux).

Par exemple, on lance ce «Retour vers le futur» réinventé avec une performance de patinage de vitesse. Les cœurs de petits garçons seront assurément ravis de voir les voitures téléguidées tourbillonner sur un sillon rappelant les tapis d’autos miniatures. Les fanatiques de «gadgets», eux, craqueront pour Steel le chien robotisé. Et ainsi de suite, dans un attirail technologique à faire rêver n’importe quel jeune «geek».

Beau, mais trop

C’est beau, mais c’est parfois trop. Certains adoreront, d’autres en auront peut-être mal à la tête. À trop vouloir mettre l’accent sur le contenant, on a peut-être négligé le contenu, «Axel» touchant davantage la rétine que le cœur du spectateur. Ni envoûtant ni captivant, le fil narratif demeure en surface et s’égare un peu dans mille prétentions.

Ceci dit, si le Cirque du Soleil espérait rajeunir son image avec cette 48e production, c’est réussi sur toute la ligne. Il n’y a absolument rien de vieillot ou dépassé dans «Axel»; au contraire, on n’aurait pu imaginer univers plus moderne et dans l’air du temps.

Dans le traitement, «Axel» rappelle «Volta», l’incursion du Cirque du Soleil chez les champions de BMX et de sports extrêmes, et s’éloigne de «Crystal», sa première tentative sur patinoire, qui, en 2017, proposait une atmosphère plus feutrée.

Lourd récit

Il faut être diablement attentif pour lire le récit de base d’«Axel», celui d’une romance adolescente, dans ces tableaux d’ambiance parfois guerrière. Jeune musicien épris d’une rebelle à la tête d’une mystérieuse organisation, Axel trouve dans le dessin une façon d’extérioriser l’agitation qui le secoue, et c’est le fruit de son imagination qui prend vie sur patins, en empruntant aux codes des histoires de superhéros. C’est lourd, peut-être trop, et un brin présomptueux.

Cette trame très cinématographique, mise en scène par Fernand Rainville, devient le théâtre de toutes les prouesses possibles avec des lames aux pieds, dans les limites de la sécurité humaine: pirouettes sur glace, diabolo, trapèze, balançoire russe (et sa longue glissade duveteuse, qui semble si amusante), échelle, bungee, etc.

Aux acrobaties toujours impressionnantes s’ajoute le charme des chorégraphies de groupe, magnifiques, avec accessoires (comme des cerceaux ou des sabres lasers scintillants) ou pas. L’harmonie corporelle entre les athlètes est impeccable; supportée par l’arsenal scénographique énuméré plus haut, la finalité ne peut qu’être éblouissante.

Musicalement, c’est tout aussi riche que visuellement: on reconnaît ici «Mad World» de Tears for Fears, l’indicatif de «Batman», «Should Be Dancing» des Bee Gees, «Creep» de Radiohead ou «Diamond» de Rihanna. Au risque d’user d’un cliché, on pourrait dire que les arrangements de Philippe Brault, omniprésents, font de la bande sonore un personnage à part entière d’«Axel». Lequel, hélas, ne rachètera pas les autres maladresses de l’enchaînement.

«Axel» est présenté au Centre Bell jusqu’au 29 décembre.