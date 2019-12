Beaucoup de peur à l’école secondaire de Cowansville

Les élèves de l’école secondaire Massey-Vanier de Cowansville et leurs parents ont vécu des heures d’angoisse jeudi matin après un confinement qui a duré un peu plus de deux heures.

• À lire aussi: Opération policière dans une école: trois individus interpellés

«On est arrivé, on ne savait pas ce qui se passait, mais on nous a demandé d’aller nous cacher dans une classe. Tout le personnel veillait à ce qu’on soit en sécurité», a raconté une adolescente.

«Tout le long de notre secondaire, on a fait juste des pratiques de code bleu, on pensait que c’était une pratique, mais voir tous les professeurs être de cette façon-là, on a tous eu peur», a ajouté son amie.

Une quarantaine de parents se sont présentés sur les lieux même si les autorités avaient demandé de ne pas se rendre sur place.

Certains ont déploré un certain manque de communication avec l’école, la commission scolaire ou encore les autorités.

«Je le sais qu’ils sont embarrés quelque part, mais je ne sais pas, ils ne disent rien», a affirmé une mère.

«Ma fille m’a texté qu’elle est correcte, qu’elle est encore dans sa classe, mais il n’y a pas beaucoup de communications», a dit une autre mère.

«Je le sais qu’ils ont dit qu’ils ne veulent pas que nous soyons ici, mais quand c’est ta sœur ou ton enfant, tu veux être ici», a lancé la sœur d’une des élèves.

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à l’interpellation de trois personnes. Celles-ci n’étaient pas en possession d’armes au moment des faits, ont précisé les autorités.