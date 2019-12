Des pionniers de l’autosuffisance auront un toit pour Noël

Un couple pionnier de l’autosuffisance au Québec est reconnaissant d’avoir encore un toit pour Noël afin de poursuivre sa mission d’offrir l’autonomie en cadeau.

Martin Dupuis et Julie Courchesne, propriétaires du Domaine Coquelicots, ont subi une série de malchances, ces dernières années, et ont craint de se retrouver à la rue pour le temps des Fêtes.

«Je ne peux pas croire que je vais mettre la clé dans la porte de ce projet que tout le monde aime», s’est dit Mme Courchesne.

Des problèmes de santé ainsi que l’agrandissement de leur «maison-boutique», à Saint-Eugène, au Centre-du-Québec, leur ont fait vivre une véritable foire aux malheurs. Le projet a engendré des dépassements de coûts et des mésententes avec l’entrepreneur sur qui devait les assumer. Le long litige s’est réglé devant les tribunaux, avec une entente confidentielle hors cour qui n’a fait que des perdants, selon le couple.

M. Dupuis et Mme Courchesne se sont retrouvés ruinés, avec une maison toujours en chantier, où l’eau n’est même pas accessible dans la cuisine inachevée.

Le couple a lancé une campagne de socio-financement, qui lui permet de se sortir du gouffre. Au moins, les deux conjoints ont toujours un toit et ont évité la faillite, même s’ils ont toujours besoin d’aide pour poursuivre leur mission.

«On vit avec le minimum. On paye ce qu’on peut (...) On est en mode solutions», affirme M. Dupuis, qui travaille en plus comme informaticien, à temps complet.

Photo Caroline Lepage

L’autonomie en cadeau

Ces adeptes de l’autosuffisance prêchent par l’exemple, surtout durant la période des Fêtes, trop souvent associée à la surconsommation.

«Au lieu de vendre des bébelles qui vont rester sur une tablette ou finir aux vidanges, on travaille depuis des années à faire en sorte que des gens puissent s’offrir un cadeau qui durera toute la vie : la connaissance, l’autonomie», expose la femme de 40 ans.

Leur «école d’autosuffisance» est née en 2013 dans le but de partager leur savoir avec les gens intéressés à fabriquer, comme autrefois, divers articles domestiques pour économiser et sauver la planète.

Pour eux, un pot de confiture maison ou un savon artisanal représente un cadeau avec une valeur ajoutée. Leur mode d’emploi pour concevoir du savon à lessive connaît une popularité inégalée.

Récemment, le Domaine Coquelicots a vu ses ventes en ligne monter en flèche avec ses boîtes «Do it yourself» qui proposent des recettes et ingrédients pour produire chez soi son shampoing, déodorant, pâte à dents, baume à lèvres, savon à vaisselle, etc.

L’entreprise offre ses nombreux produits maison et ses cours dans une cinquantaine de marchés au Québec. Ses ateliers ont été présentés de l’Outaouais jusqu’à Charlevoix. Comme jamais, Mme Courchesne dit recevoir de bons commentaires.

«Je passe ma vie à essayer d’aider du monde», avance cette femme, déterminée à continuer.

Photo Caroline Lepage

5 CADEAUX QU’ON GAGNE À FABRIQUER SOI-MÊME