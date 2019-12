L’agrandissement de l’Hôpital de La Malbaie coûtera 255 millions $

Le gouvernement Legault a confirmé jeudi l’agrandissement de l’Hôpital de La Malbaie au coût de 255 millions $.

Le chantier entraînera la démolition de l’école Marguerite-d’Youville, dont les élèves seront relocalisées dans un autre établissement d’enseignement primaire de la région, l’école Félix-Antoine Savard. Cette dernière sera agrandie. De plus, un commerce sera démoli pour permettre l’agrandissement de l’hôpital.

Le projet d’agrandissement de l’Hôpital de La Malbaie prévoit l'aménagement d'une urgence de 12 civières, d'un bloc opératoire de deux salles et de 11 salles de consultations externes.

Quelque 34 lits de soins de courte durée en médecine et en chirurgie seront aussi ajoutés, tout comme six lits en obstétrique et deux lits en pédiatrie pour hausser le nombre total de lits d'hospitalisation de 36 à 42.

Le début des travaux de construction est prévu à l'automne 2022 et l'ensemble du projet devrait être livré à la fin de 2025. La Société québécoise des infrastructures a été chargée de la gestion du projet.

«En ce moment, les gens de La Malbaie doivent composer avec un hôpital vétuste qui n'est tout simplement pas adapté à leurs besoins. Il y a un manque flagrant d'espace et un besoin pressant de revitalisation», a indiqué le premier ministre François Legault, par communiqué.

«Les travaux projetés dans le cadre de cette initiative sont d'une portée considérable, et témoignent des efforts qui sont faits pour anticiper les défis à venir en matière de santé, non seulement pour la région, mais aussi pour l'ensemble de la collectivité», a quant à elle expliqué la ministre de la Santé, Danielle McCann.