Les 7 films québécois les plus populaires de 2019

Les réalisatrices québécoises ont non seulement été très présentes sur nos écrans cette année, elles ont aussi obtenu beaucoup de succès au box-office. À preuve, quatre des sept films québécois les plus populaires de l’année ont été réalisés par des femmes. Depuis la comédie Menteur jusqu’au drame Il pleuvait des oiseaux, voici les sept plus gros succès québécois de l’année au box-office.

Menteur 6,2 millions $

Roi du box-office au Québec (on lui doit notamment les films à succès De père en flic 1 et 2), le réalisateur Émile Gaudreault a encore frappé dans le mille avec cette comédie fantaisiste qui réunit à l’écran Louis-José Houde et Antoine Bertrand. Sorti au début juillet, Menteur fait sonner la caisse pendant tout l’été, se hissant même au troisième rang des films les plus populaires de l’été, devant plusieurs grosses productions hollywoodiennes. Un grand succès.

La course des tuques 2,5 millions $

Même si elle a pris l’affiche en décembre 2018, cette suite du film d’animation familial La guerre des tuques 3D a continué à faire courir les foules début 2019, récoltant plus d’un million de dollars aux guichets cette année. En cumulant les recettes de 2018 et 2019, La course des tuques a amassé plus de 2,5 millions $ au box-office québécois.

Il pleuvait des oiseaux 2 millions $

Qui aurait pu croire qu’un film racontant l’histoire de vieux ermites qui vivent reclus en forêt serait aussi populaire ? Cette adaptation du roman de Jocelyne Saucier, réalisée par Louise Archambault (Gabrielle), a été un des plus beaux succès de l’automne au box-office avec des recettes qui dépassent maintenant les 2 millions $. Le film qui met en vedette Andrée Lachapelle dans son tout dernier rôle à l’écran a repris l’affiche à la suite de son décès, le 21 novembre.

La femme de mon frère 745 525 $

L’actrice et réalisatrice Monia Chokri pouvait difficilement espérer mieux pour la sortie de son premier long métrage derrière la caméra. Lancée en mai dernier au Festival de Cannes, où elle a reçu un prix coup de cœur du jury Un Certain Regard, la comédie dramatique La femme de mon frère a ensuite connu un beau succès dans les salles du Québec au début de l’été, récoltant plus de 745 000 $.

Matthias et Maxime 471 096 $

Après avoir été présenté en compétition au Festival de Cannes, le huitième long métrage de Xavier Dolan a plutôt bien fait au box-office, même si on est loin des chiffres de son plus grand succès à ce jour, Mommy (3,1 M$ en 2014).

Antigone 348 000 $

Même s’il a été écarté de la course aux Oscars plus tôt cette semaine, ce drame de la réalisatrice Sophie Deraspe s’est bien tiré d’affaire au box-office, en plus d’avoir remporté plusieurs prix à l’extérieur de la province (aux festivals de Toronto et de Whistler, notamment). La carrière internationale du film est loin d’être terminée puisqu’il s’est récemment trouvé un distributeur pour le marché américain.

Jeune Juliette 296 393 $

Une des belles surprises de l’année, cette comédie dramatique de la réalisatrice Anne Émond (Nelly) a réussi à trouver son public même si elle est sortie au milieu de l’été et qu’elle a dû faire face à une forte concurrence hollywoodienne. Jeune Juliette poursuit maintenant sa carrière en France, où le film est à l’affiche depuis une semaine.

► Soulignons que la comédie Merci pour tout, qui prend l’affiche la semaine prochaine, pourrait changer l’allure de ce palmarès d’ici la fin de l’année.