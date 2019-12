Les grands travaux du ministre Bonnardel

François Bonnardel détient l’un des plus importants ministères du gouvernement Legault. Il pilote de longs et coûteux dossiers aux Transports: la réfection de Turcot, le troisième lien, le REM, la réparation des routes, le cafouillage des traversiers, l’industrie du taxi et la réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine pour ne nommer que ceux-là. Entrevue bilan des grands travaux du ministre.

Le 3e lien

Le fameux tunnel Québec-Lévis promis par la CAQ polarise les gens et les spécialistes. Certains le veulent sans condition. D’autres y sont totalement opposés. Pour eux, offrir un lien routier supplémentaire aux usages créerait plus de GES.

Que dit François Bonnardel aux critiques? «On va répondre aux sceptiques durant la prochaine année. Il y aura toujours des gens qui vont prendre le tunnel Québec-Lévis et qui le mettront en opposition avec les autres régions du Québec. (...) On a besoin d’un 3e lien pas seulement pour Québec, mais pour tout l’est du Québec», fait valoir François Bonnardel

Les travaux au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Valérie Plante aimerait que le gouvernement repousse les travaux du pont-tunnel craignant un impact majeur sur la circulation. «Ce n’est pas possible», soutient le ministre. Et il s’explique.

«Je comprends que ça peut être difficile pour la mairesse et les Montréalais. On termine de gros et longs travaux à l’échangeur Turcot de près de 3,7 milliards de dollars, mais la suite, c’est le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Il faut commencer à le réparer d’ici 2024, car après cette date, c’est l’autoroute Métropolitaine à l’est et à l’ouest. On n’a pas le choix», soutient le ministre des Transports.

Son ministère s’assurera d’instaurer des mesures de mitigation afin de faciliter l’utilisation du transport en commun, assure François Bonnardel.

F.A. Gauthier et la saga des traversiers

Retards, bris mécaniques, accidents, reports, réparations remises à l’eau, la situation de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout va de mal en pis. Les usagers des traversiers sont ulcérés, et pour cause.

«Il faut comprendre que pour les gens de Matane et Baie-Comeau, cette desserte est leur autoroute 20. Pour les commerces, les travailleurs, c’est immensément important», concède le ministre Bonnardel.

Que compte-t-il faire pour régler le problème? «Il faut que tout soit testé sur le F.A. Gauthier. Des ingénieurs allemands accompagnent nos ingénieurs depuis ce matin afin de trouver le problème. Je ne peux pas prendre ce bateau qui a coûté près de 200 millions de dollars, le mettre sur les blocs et ne plus l’utiliser. On doit trouver le problème et l’utiliser pour les 40 prochaines années», espère le ministre des Transports.

