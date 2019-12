Max Domi donne la victoire au Tricolore

Un but de Max Domi en prolongation a permis au Canadien de Montréal de l’emporter 4 à 3 face aux Flames de Calgary, jeudi soir, au Scotiabank Saddledome, et de signer une cinquième victoire en six matchs.

Domi a surpris David Rittich avec un puissant tir avec un peu plus d’une minute à faire à la période de surtemps. Sa septième réussite de la saison a permis au Tricolore de compléter sa remontée.

C’est Nick Suzuki qui a forcé la tenue d’une prolongation en marquant son septième but de la campagne au milieu de troisième période, en faisant dévier un tir de Nick Cousins.

Les Flames en contrôle

La troupe de Geoff Ward, qui avait perdu ses deux derniers matchs, n’a pas tardé à annoncer ses couleurs. Dès la huitième minute de jeu, elle a profité d’un revirement de Jeff Petry pour s’inscrire au tableau.

Posté à la gauche de Carey Price, Matthew Tkachuk a poussé le relais d’Elias Lindholm dans un filet complètement ouvert.

Lindholm a touché la cible à son tour à sept secondes de la fin du premier vingt, alors que les Flames profitaient d’un avantage numérique. Tkachuk et Johnny Gaudreau ont obtenu des mentions d’aide sur la séquence.

La réplique

Brendan Gallagher a réduit l’écart à mi-chemin dans la rencontre en déjouant Rittich avec un tir d’un angle des plus restreints. La rondelle a abouti dans le filet des Flames après avoir ricoché sur le dos du gardien.

Joel Armia a nivelé la marque moins de quatre minutes plus tard, grâce à un tir précis qui a surpris Rittich. Arturri Lehkonen a obtenu sa deuxième mention d’aide de la soirée sur ce but.

Le rythme s’est intensifié au troisième tiers. Après des chances formidables ratées par Armia et Brett Kulak, Oliver Kylington a immédiatement répliqué pour redonner les devants aux Flames. Suzuki a ensuite ramené tout le monde à égalité.

Price a réalisé 24 arrêts devant la cage des visiteurs tandis que Rittich a repoussé 39 des 43 tirs auxquels il a fait face.

Le Tricolore disputera son prochain match samedi, contre les Oilers, à Edmonton. Il s’agira de son troisième match d’une série de sept à l’étranger.