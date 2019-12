Mise en garde aux influenceurs du Bureau de la concurrence

Les influenceurs doivent être «honnêtes» et donc divulguer de façon claire leurs liens avec les entreprises, produits et services dont ils font la promotion sur internet pour respecter la Loi sur la concurrence.

C’est ce qu’a fait savoir jeudi le Bureau de la concurrence dans une sorte de mise en garde à l’endroit du marketing d'influence. En substance, on estime que les consommateurs doivent pouvoir identifier aisément tout ce qui est contenu publicitaire sur les médias sociaux.

«Lorsqu’ils explorent le marché numérique, les consommateurs se fient souvent aux opinions des influenceurs. Pour faire des achats éclairés, les consommateurs doivent savoir si ces opinions sont indépendantes ou sont en fait des publicités», a souligné le commissaire Matthew Boswell.

Ainsi, le Bureau du commissaire soutient que les influenceurs ont le devoir de fonder leurs évaluations ou témoignages sur leur expérience réelle, et ce, aussi bien en santé et beauté, qu’en mode, technologies et voyages.

Dans tous les cas, rappelle le Bureau, quiconque fait la promotion d'un produit, d'un service ou d'un intérêt commercial, sans se conformer à la Loi sur la concurrence, en l’occurrence concernant les pratiques commerciales trompeuses, risque de lourdes sanctions.

Ainsi, si l'influenceur reçoit de l'argent ou une commission, des produits ou des services gratuits, des rabais, des voyages gratuits ou des invitations à des événements, ou s'il a un lien commercial ou familial avec une marque, entre autres choses, c’est donc dire qu’il existe une relation.

Après un examen des pratiques de marketing d'influence, le Bureau a dit avoir envoyé des lettres à près d'une centaine de marques et d'agences de marketing actives pour les aviser d'examiner leurs pratiques commerciales et de s'assurer qu'elles respectent la loi.