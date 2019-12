Les rumeurs circulent : Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, pourrait être tenté par la course à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC). Or, la perception que les électeurs ont de lui est loin d’être la même selon si on est au Canada anglais ou au Québec, avance Mario Dumont.

«L’image de Jean Charest au Canada anglais est encore très bonne. Je pense que les gens ont vu passer la Commission Charbonneau un peu... Mais au Canada anglais, les histoires de corruption, c’est pas Jean Charest, ce sont les Québécois qui sont croches!», résume-t-il.

Il ajoute que si l’on faisait une étude de perception sur l’ancien premier ministre en comparant le Québec au reste du pays, «on [serait] sur deux planètes».

