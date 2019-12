Poste de commandement pour retrouver une octogénaire disparue

La police de Trois-Rivières a mis en place un poste de commandement jeudi pour recueillir des informations en lien avec la disparition d’une dame âgée.

Denise Sauvageau-Massicotte souffre de la maladie d'Alzheimer. Ses proches sont sans nouvelle d’elle depuis le 17 décembre dernier.

Les policiers ont installé leur poste de commandement près du 3490 de la rue Louis-Pasteur, à l’endroit où l’octogénaire a été vue pour la dernière fois.

«Les enquêteurs et les patrouilleurs vont faire du porte-à-porte dans le but d’aller rencontrer les gens chez eux et tenter de voir s’ils n’auraient pas observé un détail concernant le véhicule», Luc Mongrain, sergent aux relations publiques et communautaires à la police de Trois-Rivières.

Selon les informations des policiers, la dame pourrait avoir conduit dans ce secteur alors qu’elle cherchait son chemin.

«Ces démarches avaient été effectuées mardi soir par les enquêteurs, mais là on vient le refaire de façon plus pointue», précise M. Mongrain.

Mme Sauvageau-Massicotte mesure 1,47 m et pèse 41 kg. Elle a les cheveux et les yeux bruns. Elle porte des lunettes de vision. Elle serait vêtue d’un manteau de couleur marine, des pantalons foncés et des bottes noires.

Elle serait au volant d’un Kia Rondo 2010 de couleur argent, immatriculé W21 BCQ.

Toute personne pouvant fournir de l’information en lien avec la disparition de Mme Sauvageau-Massicotte est priée de contacter le (819) 691-2929, poste 6.