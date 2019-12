Super Bowl : la Cour suprême dit oui aux publicités canadiennes

La Cour suprême du Canada permettra de nouveau au réseau CTV et à la NFL de présenter des publicités canadiennes aux téléspectateurs du pays pendant le Super Bowl.

Cette décision rendue jeudi matin infirme un jugement de la Cour d’appel fédérale qui avait entériné l’ordonnance du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de permettre aux publicités américaines d’être diffusées au pays pour cette rencontre.

Bell, propriétaire du réseau CTV, et la NFL contestaient cette décision du CRTC, entrée en vigueur pour le match de février 2017, et le jugement subséquent de la Cour d’appel fédérale qui maintenait ce choix du CRTC, car elles voulaient imposer des publicités canadiennes pour le match de football le plus regardé de l’année.

En tant que diffuseur exclusif, Bell affirmait que ses revenus avaient drastiquement chuté depuis la décision du CRTC de permettre les publicités américaines. La Cour d’appel fédérale avait toutefois argué que la possibilité accordée auparavant par le CRTC de faire de la «substitution simultanée» de publicités canadiennes pendant le match n’était pas un droit, mais bien un privilège qui pouvait être révoqué.

Pour justifier son changement de cap afin de permettre les publicités américaines au Canada, le CRTC avait estimé qu’elles faisaient partie intégrante de l’expérience du Super Bowl.

Toutefois, dans son jugement de jeudi, la Cour suprême du Canada permet de nouveau à CTV de substituer les publicités américaines par des annonces canadiennes lors de sa diffusion du Super Bowl.

Le prochain Super Bowl aura lieu le dimanche 2 février au Sun Life Stadium de Miami. Les chanteuses Jennifer Lopez et Shakira feront le spectacle de la mi-temps.