Transplant Québec veut éviter les chocs émotifs

Si Transplant Québec refuse de mettre en contact les receveurs avec les familles de donneurs qui le souhaitent, c’est avant tout pour éviter un bouleversement émotif ou une situation qui tourne mal.

« On sait par expérience, de ce qu’on voit ailleurs, que ça peut très bien aller. Mais on sait aussi que la rencontre peut ne pas bien se passer », expose le directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu.

Selon lui, le sujet est sensible et ce genre de rencontre doit nécessiter de l’encadrement et de la préparation. Et présentement, Transplant Québec n’a pas les ressources pour assurer un tel suivi.

Après une greffe, le risque de rejet de l’organe est présent. Le receveur doit donc accepter cet organe biologiquement, « mais aussi psychologiquement », insiste M. Beaulieu.

« Bien souvent, un receveur doit se réconcilier avec le fait que quelqu’un a dû mourir pour qu’il survive », rappelle-t-il. Dans le cas d’une prise de contact avec la famille du donneur, cela peut ainsi amener un bouleversement émotif, ajoute M. Beaulieu.

Selon lui, il faut aussi prendre conscience que les intérêts des parties peuvent différer à un moment ou l’autre. Par exemple, il craint qu’un receveur s’oblige à accepter simplement par peur d’avoir l’air ingrat. Ou que la famille d’un donneur soit déçue de l’allure du greffé.

Et dans une même famille, cela peut aussi amener de la division.

Désirs opposés

« Ce désir de voir la famille du donneur ou le receveur est souvent plus grand au début, puis il se résorbe. Mais chez certaines personnes, il n’est jamais là », illustre M. Beaulieu.

Ces lignes directrices sur l’anonymat ont été réexaminées plus d’une fois par le passé par un comité d’éthique. Et selon M. Beaulieu, le sujet sera étudié à nouveau dans la prochaine année.

« On doit se demander : y a-t-il une pertinence à changer cette règle-là ? Et sous quelles conditions ? On ne doit pas faire comme si les réseaux sociaux n’existent pas », assure-t-il.

Il insiste : l’objectif de Transplant Québec n’est pas d’être « trop paternaliste » dans les relations entre les gens.

« Mais il y a des risques inhérents, et ces risques doivent être compris », dit-il.