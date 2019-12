TVA Sports triomphe contre Bell

La chaîne de sports devra être distribuée de la même manière que RDS.

Nouveau revers pour Bell : la chaîne télévisée TVA Sports devra être incluse dans son principal forfait télévision, et ce au plus tard le 5 février prochain, vient de trancher le CRTC jeudi matin.

Le Conseil conclut que Bell a « accordé une préférence » à sa chaîne sportive RDS aux dépens de son concurrent TVA Sports en n’incluant pas la chaîne de Québecor dans son forfait le plus populaire.

« Cette situation (a) causé un préjudice important à Groupe TVA inc. Par conséquent, le Conseil exige que Bell de fasse état au Conseil d’une nouvelle structure d’assemblage (de forfait télévisé) qui ne désavantagera pas indûment TVA Sports ou ne favorisera pas indûment RDS », et ce au plus tard le 5 février 2020.

Plus de détails à venir...