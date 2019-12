Un don de 200 000 $ pour la famille Massé

Des organismes offrent un soutien financier aux six enfants de l'homme décédé dans un accident de la route à Rimouski.

La Banque Nationale, la Fondation Ernest, Louis Khalil verseront en parts égales un montant total de 200 000 $ dans un fonds créé par la Fondation Maurice Tanguay pour aider la famille du défunt.

La vie de Dave Massé a été fauchée dans un accident de la route, samedi dernier, à Rimouski. L'incident, probablement causé par la chaussée glissante et la configuration du tronçon de route où se trouvait l'homme, a laissé dans le deuil les six enfants de ce dernier et sa conjointe.

Touchée par cette tragédie, la Fondation Maurice Tanguay a décidé d'ouvrir un fonds spécialement conçu pour la famille du défunt. Il servira notamment à soutenir financièrement les six enfants de M. Massé jusqu'à leur majorité.

Rappelons que les proches de la victime ont également décidé de lancer une campagne de financement pour subvenir aux beso ins de sa conjointe et de ses enfants. Jeudi matin, les dons récoltés s'élevaient à plus de 118 000 $, trois jours seulemement après sa création.