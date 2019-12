Perte de contrôle mortelle

Un homme a perdu la vie dans une sortie de route au courant de la nuit de jeudi à vendredi, à Cacouna, au Bas-Saint-Laurent.

C’est le signalement d’un citoyen qui a amené les services d’urgence près d’un véhicule accidenté en bordure de la route 291, près de la route Castonguay.

L’homme, qui était selon toute vraisemblance le conducteur et seul occupant de cette voiture, a été retrouvé gisant inerte au sol, à proximité de celle-ci.

La Sûreté du Québec parle pour le moment du «présumé conducteur» de l’automobile. Son identité n'a pas été dévoilée.

Selon les premières constatations du corps de police, il aurait perdu, pour une raison qui reste à être déterminée, la maîtrise du véhicule alors qu’il circulait en direction est.

Il aurait ensuite percuté un ponceau puis aurait fait des tonneaux, avant de s’immobiliser dans un champ au sud de la route.

Des manoeuvres de réanimation ont été pratiquées sans succès sur l’individu, dont le décès a été constaté sur place.

D’après les observations de la police, la collision serait survenue plus tôt dans la nuit et le conducteur n’aurait pas été éjecté de son véhicule. Selon l’hypothèse étudiée, il aurait été en mesure de sortir de l’habitacle et serait ensuite décédé.

La cause de cet accident n’est pas connue à l’heure actuelle et il n’y a «pas de piste précise pour le moment», a expliqué Louis-Philippe Bibeau, porte-parole de la SQ. La chaussée était légèrement enneigée dans ce secteur durant la nuit.

— Avec l’Agence QMI