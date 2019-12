Aînés séquestrés : un couple cité à procès

L'affaire avait fait beaucoup de bruit il y a un an: un couple de personnes âgées séquestré pendant quatre ans dans le sous-sol d'une résidence à Trois-Rivières.

Guy Boileau et Marie-Jeanne Côté ont appris vendredi matin qu'ils vont devoir subir un procès entre autres sur les principaux chefs d'accusation de séquestration. La juge qui avait entendu plusieurs témoins pendant l'enquête préliminaire en octobre dernier a déterminé qu'il y avait assez de preuves pour citer à procès les deux accusés sur sept des quatorze chefs d'accusation du départ.

Le couple de Trois-Rivières aurait séquestré de 2014 à 2018 un couple de sexagénaires qu'il hébergeait dans son sous-sol. Lors de l'arrestation des accusés en novembre 2018, TVA Nouvelles avait appris que Guy Boileau et Marie-Jeanne Côté auraient posé des verrous pour contrôler les sorties des présumées victimes. En plus d'être accusée de séquestrations, Marie-Jeanne Côté doit aussi faire face à des accusations de menace et voie de fait. Guy Boileau, lui, est accusé de séquestration et voie de fait.

Vendredi matin, les chefs d'accusation ont été réduits de moitié. Pour l'avocat des accusés, Me Maurice Biron, il s'agit d'une première victoire dans ce dossier. «Je pense qu'au procès, mes clients vont pouvoir témoigner et rétablir les faits», affirme-t-il.

La date de procès n'a pas encore été déterminée, mais l'avocat du couple prévoit déjà plusieurs jours d'audition. «Il y a beaucoup de témoins qui vont contredire les allégations. Il n'y a pas eu de séquestration» plaide Me Biron. Les accusés ont choisi un procès devant juge seul.