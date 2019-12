Arrestation d’un suspect pour une série de vols à Châteauguay

Un homme de 51 ans a été arrêté à Châteauguay, en Montérégie, relativement à une série de vols de colis.

Le Service de police de Châteauguay (SPC) a indiqué vendredi, par communiqué, que l’enquête entamée mercredi dernier avait trait à trois dossiers de vols de colis livrés au domicile des plaignants.

Ce sont des informations du public qui ont fait avancer l’enquête.

L’individu, qui a été arrêté jeudi à son domicile, a comparu vendredi devant la Cour du Québec. Il est accusé de vol de moins de 5000 $, recel de moins de 5000 $ et déguisement.

À son domicile, les policiers ont retrouvé dans un premier temps la «majorité des items volés, en plus d’une trentaine d’items supplémentaires», a-t-on précisé. Puis, vendredi, en vertu de l’avancée de l’enquête, les autorités ont mené une deuxième perquisition et saisi plus de 70 objets.

«L’enquête se poursuit et tend à démontrer que le suspect serait relié à plusieurs dossiers de vols de colis, de vols dans un véhicule et des introductions par effraction», a dit le corps de police, en invitant les citoyens qui auraient été victimes de vols du genre à se manifester.