Des organismes ne reçoivent pas l'argent promis

Des associations pour le cancer se dissocient d’une Montréalaise de 50 ans qui multiplie les événements caritatifs au profit du cancer, mais qui ne remettrait en réalité pratiquement rien à la cause.

Nathalie Lessard s’est fait connaître dans le monde des salons d’artisans il y a environ cinq ans.

En plus de confectionner et vendre elle-même des bijoux, la résidente de Pointe-aux-Trembles a organisé des dizaines d’événements depuis 2014 pour permettre à d’autres artisans d’exposer leurs créations.

La stratégie employée est toujours la même. Elle demande un certain montant aux entrepreneurs pour louer une table à son exposition et promet de remettre une partie de ce montant à des fondations qui luttent contre le cancer.

Une partie de l’argent récolté lors de ses soupers spaghetti et autres activités ouvertes au public est également donnée à la cause du cancer, assure-t-elle dans ses communications écrites.

Pas un OSBL

L’entreprise au nom de laquelle elle orchestre toutes ses activités, Le V de la Victoire, n’a jamais porté le titre d’organisme sans but lucratif (OSBL), contrairement à ce qu’elle prétend un peu partout.

En parallèle, elle a aussi géré un OSBL avec son mari, son fils et sa belle fille. Or, l’OSBL n’a été en vigueur qu’une seule année avant d’être radié pour avoir omis de remettre de la documentation obligatoire au gouvernement.

Cela étant dit, que ce soit en son nom personnel, au nom de son entreprise ou de son OSBL, les organismes à qui elle prétend donner les fonds ne veulent rien avoir à faire avec elle.

D’abord, la Société canadienne du cancer (SCC) a dû lui interdire d’utiliser son nom et son logo l’an dernier après avoir découvert son arnaque, a confirmé André Beaulieu, directeur des communications.

Elle faisait mousser ses événements en ligne en s’engageant à remettre un certain montant à la SCC, mais en fin de compte, elle ne redonnait rien du tout ou sinon l’équivalent d’une poignée de monnaie.

Promesse non tenue

Du côté de la Fondation du cancer du sein du Québec, l’organisme n’a jamais reçu un sou de sa part ni même entendu parler du V de la Victoire, confirme Karine Ippersiel, vice-présidente au développement. C’est pourtant tout le contraire que promet Nathalie Lessard sur internet.

Qui plus est, Le Journal a pu s’entretenir avec une dizaine de femmes d’affaires qui disent s’être fait flouer par la quinquagénaire.

Les femmes ont l’intention de porter plainte contre elle aux autorités et préparent actuellement un recours collectif afin de récupérer leur argent.

«Nous, on veut que ça s’arrête. C’est mensonge par-dessus mensonge, affirme Katia Paquin, l’une des deux instigatrices du recours. Quand on donne pour une cause, on espère que ça va se rendre, c’est vraiment malhonnête de sa part».

Et qu’arrive-t-il si les donatrices parviennent à récupérer leur argent?

«Si jamais on réussit, on veut quand même remettre l’argent à des causes parce que c’était notre but initial, explique Marlène St-Vincent, qui essaie aussi d’intenter un recours collectif. Mais cette fois-ci, on va faire nos vérifications avant.»

Nathalie Lessard n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.

– Avec la collaboration d’Andrea Valeria