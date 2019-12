L'année exceptionnelle d'Alexandre Landry

Promotion à travers le monde pour le film «La chute de l’empire américain», tournages de «La faille» et «L’Échappée»: Alexandre Landry a connu une année exceptionnelle! Mais ce qu’il retient par-dessus tout de 2019, c’est le plaisir qu’il a eu à camper différents personnages et les magnifiques rencontres qu’il a faites au gré des plateaux de tournage.

Alexandre, tu t’es rendu à Fermont pour tourner la série policière La faille. Que retiens-tu de ton passage dans le Grand Nord?

Les paysages sont magnifiques, mais le climat est très aride. Lors de notre passage, la température frôlait les -45 °C. Quand tu sors dehors, tu n’es pas gelé, tu es surgelé! Ces conditions de tournage ont rapidement soudé les gens de la production, autant les comédiens que les membres de l’équipe technique. Nous avions l’impression d’aller à la guerre ensemble, et notre ennemi était le froid intense!

As-tu côtoyé des Fermontois?

Bien sûr! Plusieurs figurants sur le plateau étaient des gens de l’endroit. J’ai jasé avec un animateur de la radio de Fermont, et avec quelques mineurs également, qui m’ont raconté que l’été est extrêmement court là-bas: un 10 jours sans neige, c’est tout! Je me suis aussi lié d’amitié avec deux policiers en poste à Fermont.

Tu campes justement un policier dans la série, n’est-ce pas?

Exactement. Et question de m’inspirer, j’accompagnais les deux policiers fermontois lorsqu’ils allaient fumer à l’extérieur. Je ne fume pas, mais j’en profitais pour observer leurs comportements, prendre part à leurs discussions, afin de mieux comprendre à quoi peut ressembler la vie dans une petite ville minière de moins de 2500 habitants.

Outre Fermont, le métier de comédien t’a permis de beaucoup voyager cette année!

Pour faire la promotion du film «La chute de l’empire américain», je me suis rendu à Paris, à Angoulême, en Espagne et aux États-Unis. Denys Arcand est une des personnes les plus inspirantes que j’ai rencontrées. À 78 ans, il pourrait très bien arrêter de faire du cinéma, mais il est toujours aussi passionné par son art. Même chose pour sa femme, la productrice Denise Robert: quand elle parle de son métier, elle a des étoiles dans les yeux.

Te vois-tu exercer ton métier encore longtemps, comme le couple Arcand-Robert?

Oui et non. J’adore camper des personnages, ça me fait vibrer, mais j’ai la profonde conviction que je pourrais tout autant me réaliser dans un autre métier. Parfois, je lis sur des acteurs disparus dans la brume, et j’aime penser qu’ils sont heureux loin des projecteurs. Peut-être parce que je sais que mon propre bonheur n’est pas directement lié à mon métier.

Qu’est-ce qui t’occupe lorsque tu ne tournes pas?

Rien d’extravagant! Prendre soin de ma famille, voir mes amis, m’entraîner, aller au parc, lire un livre, jouer aux échecs... J’ai un mode de vie minimaliste, je suis très peu attiré par le luxe, je n’ai pas besoin de grand-chose pour me sentir bien. J’ai un pied-à-terre à Montréal, métier de comédien oblige. Mais je me rends régulièrement à la campagne, dans le coin de Saint-Barnabé, en Mauricie. Ce n’est pas que je n’aime pas la ville, mais j’ai besoin de mes petits moments de paix, loin de l’effervescence de la métropole, dans la forêt ou les deux mains dans la terre de mon jardin.

Es-tu à l’aise sur un tapis rouge?

Je vais vous révéler un secret: même si certains gèrent mieux l’attention que d’autres, je pense qu’aucun comédien n’est totalement à l’aise sur un tapis rouge! (rires) Cela dit, dans la vie, il y a des bons stress et des mauvais stress. Assister à une première, accorder des entrevues dans le cadre d’un visionnement de presse, je considère ça comme un bon stress. Même si je sors de ma zone de confort, je présente un projet dont je suis fier, dans lequel je me suis totalement investi, un beau travail d’équipe en plus, alors je me sens choyé de vivre ça.

La série «La faille» est offerte sur Club illico. «L’Échappée», de retour le lundi 6 janvier à 20 h, à TVA.