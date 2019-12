Le temps des fêtes dans l'objectif de Sophie Thibault

Cette semaine, pour conclure l’année, Sophie Thibault a choisi les vacances des fêtes pour inspirer sa dernière chronique de «Derrière ma caméra» de 2019.

Les sujets ne manquent pas à cette période de l’année. À Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, la photographe a choisi un grand angle pour capter tous les détails d’une crèche.

Au Château Montebello, le foyer central est tout simplement spectaculaire avec ses nombreuses décorations. Par ailleurs, une chorale «silencieuse» y accueille les visiteurs à la réception.

Les sapins illuminent plusieurs maisons et la photographe conseille de jouer les réflexions dans les fenêtres en arrière-plan. On peut également se concentrer sur un sujet en avant-plan pour flouter les lumières et profiter d'un joli bokeh qui met de l'atmosphère.

Sophie Thibault a gardé ses sujets préférés pour la fin: Solo et Nano.

